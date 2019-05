VIDEO – Lotito “ho mandato affanc… Gasperini” | Inzaghi “hai fatto bene”

Lazio-Atalanta al veleno - Lotito a Inzaghi : “Ho mandato a fanculo Gasperini” [ VIDEO ] : Non si placano le polemiche dopo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Prima le dure parole di Gasperini contro l’arbitro per non aver fischiato un fallo di mano di Bastos (già ammonito) nel primo tempo, poi un retroscena. Attraverso un video che circola in rete e pubblicato dalla moglie di Simone Inzaghi , infatti, emerge un brevissimo scambio di battute tra il presidente biancoceleste Lotito e il tecnico durante la festa ...

Atlanta-Lazio - Lotito shock : “ho mandato a fanculo Gasperini!” Inzaghi si complimenta col presidente [VIDEO] : Coppa Italia, Lotito beccato mentre si sfoga contro il tecnico dell’Atalanta Gasperini reo d’aver protestato per un rigore netto non concesso ai bergamaschi In casa Lazio è stata una notte di festa dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il patron laziale Claudio Lotito è stato pizzicato in alcune espressioni poco eleganti durante la cena post-gara, nelle quali parla in modo critico nei confronti di Gasperini, ...