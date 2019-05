VIDEO Atalanta-Lazio | 0-2 | gol e highlights | Tare | Coppa Italia resta nella storia

Lazio-Atalanta al veleno - Lotito a Inzaghi : “Ho mandato a fanculo Gasperini” [VIDEO] : Non si placano le polemiche dopo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Prima le dure parole di Gasperini contro l’arbitro per non aver fischiato un fallo di mano di Bastos (già ammonito) nel primo tempo, poi un retroscena. Attraverso un video che circola in rete e pubblicato dalla moglie di Simone Inzaghi, infatti, emerge un brevissimo scambio di battute tra il presidente biancoceleste Lotito e il tecnico durante la festa ...

Atalanta-Lazio - scontri tra polizia e tifosi A fuoco auto dei vigili Foto|Diretta VIDEO : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà, 20 fermati

Lazio-Atalanta - scontri tra polizia e tifosi A fuoco auto dei vigili Diretta VIDEO : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà

Diretta/ Sassuolo Atalanta Primavera - 0-0 - streaming VIDEO e tv : si comincia! : Diretta Sassuolo Atalanta Primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato Primavera 1.

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA/ Streaming VIDEO e tv : i precedenti sono 7 : DIRETTA SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA: Streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato PRIMAVERA 1.

VIDEO Atalanta-Genoa 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Barrow e Castagna lanciano la Dea verso la Champions League : L’Atalanta ha sconfitto il Genoa per 2-1 nel match valido per la 36^ giornata. Barrow e Castagne hanno deciso la contesa in avvio di ripresa, la Dea è salita al terzo posto in classifica e ora è davvero vicinissima alla clamorosa qualificazione alla prossima Champions League. Il Grifone ha accorciato le distanze allo scadere con Pandev e deve ancora rinviare la festa per la salvezza. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la ...

Stadio Atalanta - iniziata la demolizione della curva nord. VIDEO : Sono ufficialmente cominciati i lavori di riqualificazione dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia. In casa Atalanta si guarda al futuro: la società del presidente Percassi ha acquistato lo Stadio di ...

VIDEO/ Lazio Atalanta - 1-3 - : gol e highlights - la Dea umilia Olimpia - Serie A - : Video Lazio Atalanta, risultato finale 1-3,: il gol di Parolo è un fuoco di paglia per i biancocelesti, la Dea la ribalta e si tiene il quarto posto.

Serie A – L’Atalanta regala un sogno ai suoi tifosi : accoglienza pazzesca a Zingonia [VIDEO] : Grande festa a Bergamo: il pullman dell’Atalanta accolto in maniera incredibile al rientro da Roma dopo la vittoria sulla Lazio Un risultato strepitoso, quello dell’Atalanta, che ha rifilato un pesantissimo 3-1 alla Lazio, portandosi così a 7 punti dalla Champions League. I nerazzurri hanno raggiunto un traguardo strepitoso e proprio per questo tutti i loro tifosi ne sono riconoscenti. Al rientro al centro sportivo di Zingonia, ...

Atalanta - che delirio a Zingonia! Tifosi in festa al ritorno della squadra. VIDEO : L'Atalanta piazza il colpo Champions e i Tifosi impazziscono: dopo la vittoria contro la Lazio per 3-1, c irca un migliaio di sostenitori nerazzurri si sono radunati fuori dal centro sportivo di ...

VIDEO/ Atalanta Udinese - 2-0 - : highlights - la Dea si prende il quarto posto - Serie A - : Video Atalanta Udinese, risultato finale 2-0,: rigore di De Roon e sigillo di Pasalic, gli orobici si prendono il quarto posto nella classifica di Serie A.

VIDEO Atalanta-Udinese 2-0 : Highlights - gol e sintesi. Gli orobici sognano con de Roon e Pasalic : Il sogno della Champions League, per l’Atalanta, è ancora più vivo che mai: nella 34a giornata gli orobici battono l’Udinese per 2-0 con due reti nel finale. All’81’ è de Roon che, su calcio di rigore, trafigge i friulani, mentre all’85’ Pasalic spara un sinistro dal limite che s’insacca nella porta avversaria. La formazione nerazzurra si trova ora a 59 punti, uno in più della Roma, tre in più di Milan e ...

Diretta/ Atalanta Udinese - risultato 0-0 - streaming VIDEO : entrano Piccoli e Castagne : Diretta Atalanta Udinese streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Pagelle Atalanta-Udinese 2-0 voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA UDINESE: – Euforia a mille in quel di Bergamo dopo il 2-1 sulla Fiorentina che ha garantito all’Atalanta l’accesso alla finale di Coppa Italia. Unica notizia negativa di serata è stato l’infortunio di Ilicic costretto alla tribuna. Pasalic scalda il motore in vista di una probabile titolarità mentre in difesa Palomino e Masiello […] L'articolo Pagelle Atalanta-Udinese 2-0 voti, tabellino e highlights del match – ...