Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO, PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA ED ALL’ALTEZZA DELLA PISANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PONTINA E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA E PROSEGUENTRA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO. SEMPRE IN CARREGGITA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGAITA INTERNA UN’INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E FLAMINIA TRA BUFLAOTTA E PRENESTINA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA CODE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LA Roma-FIUMCINO E LA PONTINA E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CENTRALE DEL LATTE E A24 Roma-TERAMO E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PISANA CODE A TRATTI SUL PERCORSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E DELLA TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma, MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA VALLELATA IN DIREZIONE Roma IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA IN COMPLANARE ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E LO SVICNOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO AD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA ARDEATINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN COMPLANARE ESTERNA SI RALLENTA TRA CASTEL GIUBILEO E LA FLAMINIA PERCORRENDO LA CASSIA BIS PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DEL PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9:35 ROSA GALATI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E OSTIENSE, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA COLOMBO E LAURENTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma, NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA DI TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9:05 ROSA GALATI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA MAGLIANA E COLOMBO E TRA APPIA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8:35 ROSA GALATI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA MAGLIANA E COLOMBO E TRA LA RUSTICA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA ...