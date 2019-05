Vela | Europei Finn 2019 | Giles Scott allunga con decisione in testa alla classifica

Vela - Europei 49er 2019 : sprofondano gli azzurri nella terza giornata - Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni costretti al ritiro : Continuano le difficoltà delle imbarcazioni italiane negli Europei 49er 2019. La rassegna continentale in corso di svolgimento a Weymouth, località inglese della costa britannica meridionale, ha visto concludersi nella terza giornata di regate la prima fase di qualificazione: nessun equipaggio italiano è riuscito a chiudere nelle prime 25 posizione ed accedere alla gold fleet, condizione necessaria per giocarsi fino alla fine un posto nella ...

Vela - Europei Finn 2019 : Giles Scott sempre al comando - Federico Colaninno in crescita ma ancora nelle retrovie : I Campionati Europei Open 2019 della classe olimpica Finn continuano ad Atene (Grecia) con la terza giornata della manifestazione che si è conclusa nel tardo pomeriggio per oscurità dopo lo svolgimento di due regate di qualificazione. La mancanza di vento ha costretto gli organizzatori ad aspettare a lungo (fino al primo pomeriggio) prima di far scendere in acqua le 84 barche iscritte alla rassegna continentale per una seconda parte di giornata ...

Vela - Europei Finn 2019 : Giles Scott sempre al comando - Federico Colaninno in crescita ma ancora nelle retrovie : I Campionati Europei Open 2019 della classe olimpica Finn continuano ad Atene (Grecia) con la terza giornata della manifestazione che si è conclusa nel tardo pomeriggio per oscurità dopo lo svolgimento di due regate di qualificazione. La mancanza di vento ha costretto gli organizzatori ad aspettare a lungo (fino al primo pomeriggio) prima di far scendere in acqua le 84 barche iscritte alla rassegna continentale per una seconda parte di giornata ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : Tita-Banti guidano la classifica dopo la terza giornata - Bissaro-Frascari in terza posizione : Prosegue nel segno azzurro la settimana dedicata agli Europei Nacra 17 2019, competizione di primo piano del calendario velistico internazionale in corso di svolgimento nelle acque di Weymouth, località inglese situata lungo la costa meridionale della Gran Bretagna. La coppia italiana formata da Ruggero Tita e Caterina Banti continua a guidare la classifica nel tentativo di difendere il titolo continentale conquistato nella passata stagione, ma ...

Vela - Europei 49er 2019 : Raggio-Germani risalgono la china e sperano ancora nella Medal Race - gli altri azzurri sono fuori dalla top30 : La seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2019 della classe olimpica 49er, in programma nei pressi di Weymouth (Inghilterra) fino a domenica 19 maggio, si è conclusa regolarmente con la Nazionale italiana in grande difficoltà e sempre più lontana dalle posizioni che contano specialmente in campo maschile. Sullo stesso campo di regata dei Giochi Olimpici di Londra 2012, i padroni di casa della Gran Bretagna sono in testa alla classifica ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : Tita-Banti sempre al comando davanti ai britannici Gimson-Burnet - terzi Bissaro-Frascari : L’Italia della Vela olimpica continua a sognare nella classe Nacra 17 grazie ai campioni iridati in carica Ruggero Tita e Caterina Banti, sempre più al comando della classifica generale nel Campionato Europeo 2019 in corso di svolgimento nei pressi di Weymouth, località balneare affacciata sulla costa meridionale della Gran Bretagna. La seconda giornata della manifestazione è stata abbastanza positiva dal punto di vista meteorologico ...

Vela - Europei Finn 2019 : prima giornata nel segno del britannico Giles Scott - partenza in salita per Federico Colaninno e Matteo Iovenitti : Dopo l’annullamento completo delle regate in programma nella giornata di ieri a causa delle condizioni del vento, hanno finalmente preso il via gli Europei Finn 2019, manifestazione di primo piano del calendario velistico internazionale in corso di svolgimento ad Atene, in Grecia. La competizione continentale ha visto scendere in acqua anche imbarcazioni non europee, iscritte alla categoria open, e presenta una flotta decisamente numerosa ...

Vela - Europei 470 2019 : Svezia e Francia in trionfo nella rassegna continentale - Australia dominante nella categoria open maschile : I Campionati Europei 2019 della classe olimpica 470, disputati presso la Marina degli Aregai in provincia di Imperia, si sono chiusi quest’oggi con lo svolgimento delle Medal Race nelle due categorie della manifestazione. L’Italia purtroppo non ha preso parte all’ultima giornata della rassegna continentale casalinga, fallendo la qualificazione per l’ultimo atto di una settimana molto complicata dal punto di vista ...

Vela - Europei 470 2019 : regate annullate per troppo vento nella quinta giornata - domani le Medal Race senza equipaggi italiani : Si avviano verso la conclusione gli Europei 470 2019, andati in scena a partire dalla scorsa settimana presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, località della costa ligure. La rassegna continentale ha vissuto nelle acque italiane un’edizione complicatissima: l’organizzazione è riuscita infatti a completare soltanto sei regate di qualificazione e anche nella giornata di oggi le imbarcazioni non hanno potuto gareggiare a ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : dominio azzurro nella prima giornata! Tita-Banti al comando con tre vittorie - Bissaro-Frascari secondi : L’azzurro delle acque inglesi è più brillante che mai dopo la prima giornata degli Europei Nacra 17 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale che ha preso il via oggi nei pressi di Weymouth, località affacciata sulla costa meridionale della Gran Bretagna. La spedizione italiana ha recitato un ruolo da assoluta protagonista nelle tre regate disputate e può guardare con fiducia al proseguimento della ...

Vela - Europei Finn 2019 : rimandate a domani le prime regate della manifestazione per mancanza di vento : Era in programma quest’oggi la prima giornata di regate dei Campionati Europei Open 2019 della classe olimpica Finn, in programma fino a sabato 18 maggio ad Atene, in Grecia. La numerosa flotta formata da 84 barche dovrà però aspettare un altro giorno prima di cominciare a regatare a causa della mancanza di vento e delle numerose perturbazioni che hanno imperversato sui campi di regata della rassegna continentale valevole anche come evento ...

Vela - Europei 470 2019 : diminuiscono le speranze di qualificazione alla Medal Race per gli equipaggi italiani nella quarta giornata : Prosegue nonostante le difficoltà legate alle condizioni instabili del vento il programma di gara degli Europei 470 2019, importante appuntamento del calendario velistico internazionale che si svolge nelle acque italiane di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, località della costa ligure. nella quarta giornata le imbarcazioni della categoria maschile (aperta da quest’anno anche alle coppie miste) sono state divise in gold fleet e ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : Ruggero Tita e Caterina Banti difendono il titolo - grandi speranze per la spedizione azzurra : Si svolgeranno la prossima settimana presso la località inglese di Weymouth, sulla costa meridionale della Gran Bretagna, gli Europei Nacra 17 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale e momento fondamentale per testare la condizione in vista della fase più delicata della stagione preolimpica. La competizione vedrà in acqua il meglio della disciplina a livello mondiale, con numerose imbarcazioni non europee che ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : Ruggero Tita e Caterina Banti difendono il titolo - grandi speranze per la spedizione azzurra : Si svolgeranno la prossima settimana presso la località inglese di Weymouth, sulla costa meridionale della Gran Bretagna, gli Europei Nacra 17 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale e momento fondamentale per testare la condizione in vista della fase più delicata della stagione preolimpica. La competizione vedrà in acqua il meglio della disciplina a livello mondiale, con numerose imbarcazioni non europee che ...