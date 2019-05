Vela | Europei 49er 2019 | Spagna e Brasile provano ad allungare nelle rispettive

oasport

(Di giovedì 16 maggio 2019) La quarta giornata di gare dei CampionatiOpendella classe olimpicaè andata in archivio a Weymouth (Inghilterra) con il regolare svolgimento di tre regate di qualificazione per tutte le flotte della manifestazione. Le condizioni atmosferiche hanno permesso agli organizzatori di portare a termine il programma odierno, arrivando dunque ad un considerevole numero di gare già disputate sia nella gara maschile sia in in quella femminile. Tra gli uomini, nella prima giornata di Gold Fleet, gli spagnoli Diego Botin le Chever e Iago Lopez Marra si sono portati in vetta alla classifica Open (riservata anche alle barche extra-europee) con 8 punti di vantaggio sui neozelandesi Peter Burling e Blair Tuke e con 15 punti di margine nei confronti dei padroni di casa inglesi Dylan Fletcher e Stuart Bithell. In chiave azzurra nessuna barca si è riuscita a qualificare per la Gold ...

zazoomblog : Vela Europei Nacra 17 2019: Tita-Banti scendono in terza piazza a 3 punti dalla vetta Bissaro-Frascari quarti -… - zazoomnews : Vela Europei Finn 2019: Giles Scott allunga con decisione in testa alla classifica sempre lontani gli azzurri in ga… - OA_Sport : Vela, Europei Finn 2019: Giles Scott allunga con decisione in testa alla classifica, sempre lontani gli azzurri in… -