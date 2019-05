USA - Trump mette al bando Huawei. Nuove tensioni con la Cina : È scontro aperto tra gli Stati Uniti e la Cina dopo che il Presidente Donald Trump ha dichiarato un'emergenza nazionale per proteggere le telecomunicazioni e le apparecchiature di comunicazione dagli "avversari stranieri" ed ha firmato un ordine esecutivo che viete alle aziende statunitensi di acquistare e utilizzare apparecchiature di telecomunicazioni che potrebbero mettere al rischio la sicurezza nazionale.L'ordine esecutivo non cita ...

Dazi USA - ora tocca all'automotive Trump colpisce l'Europa al cuore : La guerra dei Dazi tra Usa e Cina dura ormai da un anno e sta creando più danni agli esportatori americani di quanto non ne crei a quelli cinesi. Ma Trump non è tipo da rimangiarsi le promesse elettorali, specie a poco più di un anno dalle elezioni presidenziali del 2020, così a fine settimana potrebbe decidere di alzare dal 2,5% al 25% anche i Dazi sull'import di auto dall'Europa. I mercati hanno già ...

La Cina sfida i dazi di Trump - pronta lista di 60 miliardi Usd di prodotti. E USA rilanciano di altri 300 : Siamo in piena guerra commerciale. Tra Usa e Cina è un continuo gioco al rialzo su dazi di miliardi di euro di prodotti. E così se da un lato la Cina sfida Donald Trump e annuncia nuovi dazi su 60 miliardi di dollari di prodotti 'Made in Usa', dall'altro lato, la stessa amministrazione statunitense ha pronta una lista per dazi su altri 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Dunque, Pechino annuncia nuovi dazi su 60 miliardi di dollari di ...

USA-Cina - non sarà mai vera intesa Pechino l'arma di Trump per il 2020 : Tra Usa e Cina un accordo di larga portata prima del 2020 appare sempre più difficile. Trump pronto a usare Pechino come arma anti Dem (soprattutto anti Biden) per le elezioni 2020 Segui su affaritaliani.it

Trump "benedice" Orban - tra le proteste in USA : Donald Trump riceve alla Casa Bianca Viktor Orban, leader ‘sovranista’ e grande ammiratore e sostenitore del tycoon, tanto da emularne lo slogan con “Hungary first”. È il primo premier ungherese a visitare la Casa Bianca dal 2005.La visita di fatto offre una tribuna a Orban a meno di due settimane dalle elezioni europee in cui le forze populiste ed euroscettiche aspirano a vincere, ha sollevato proteste in ...

Dazi - rottura USA-Cina : stretta di Pechino su 60 miliardi di importazioni. Trump : ve ne pentirete : Nonostante le minacce di Trump la Cina ha optato per le ritorsioni commerciali dopo che venerdì gli Usa avevano alzato al 25% dal 10% i Dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi....

Dazi - un accordo USA-Cina non ci sarà mai. E Trump sta tirando troppo la corda : La politica protezionista americana condotta a colpi di tweet è surreale al punto che ormai nessuno sa bene cosa ci sia dietro, insomma un’analisi corretta della strategia Trumpista di lungo termine è impossibile. Ma prevedere le conseguenze di una guerra tariffaria tra due superpotenze economiche, quello sì che è possibile, e per farlo bisogna fare un piccolo passo indietro. La rivoluzione politica di Donald Trump poggia sul ritorno di ...