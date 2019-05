Upfront 2019 The CW | Felicity tornerà nel finale di serie di Arrow? Tutte le novità

Upfront 2019 CBS i trailer di All Rise - Evil - Bob ♥ Abishola - Carol's Second Act e altri : From the creators of @TheGoodWife_CBS and @TheGoodFight, comes a psychological mystery that examines the origins of Evil. Here's your first look at #Evil, coming Thursdays at 9/8c this Fall. pic.twitter.com/oMHH7Ttj4k — CBS (@CBS) 15 maggio 2019 La settimana degli Upfronts dei principali canali americani sta per concludersi, così dopo ABC, FOX e NBC è la volta di CBS di mostrare le prime immagini delle sue novità non solo autunnali ma anche ...

Upfront 2019 : The CW non rinnova l’accordo con Netflix (USA) - ecco le conseguenze : Upfront 2019: The CW ha deciso di non rinnovare l’accordo con Netflix (USA), le nuove serie Batwoman, Nancy Drew e Katy Keene verranno vendute singolarmente. In attesa dell’evento degli Upfront The CW, che il canale terrà nella giornata di oggi, arrivano prime notizie. Il canale, infatti, avrebbe deciso di non rinnovare l’accordo pluriennale che il canale ha sottoscritto nel 2016 con Netflix (USA). Qui trovi tutte le notizie ...

Upfronts 2019 i trailer CBS : le nuove serie Evil - Bob Hearts Abishola - All Rise e altro : Upfronts 2019 trailer CBS: i trailer delle serie CBS: Evil, Bob Hearts Abishola, All Rise, FBI Most Wanted, Tommy, Broke, The Unicorn e Carol’s Second Act. Upfronts 2019 trailer CBS – Dopo aver presentato i palinsesti (che trovi qui), CBS ha rilasciato i trailer delle nuove serie tv che debutteranno in autunno. Il canale quest’anno ha ordinato 4 drama: Evil (dai creatori di The Good Wife), All Rise, FBI: Most Wanted (spinoff di FBI) e ...

Upfront CBS 2019-20 : Evil il giovedì - Young Sheldon al posto di The Big Bang Theory - Magnum PI al venerdì : Update 15 maggio ore 15:00 CBS ha annunciato il proprio palinsesto autunnale e come ampiamente anticipato Young Sheldon prende il posto di The Big Bang Theory e aprirà la serata del giovedì sera che vedrà l'arrivo di ben 3 nuove serie: The Unicorn in onda subito dopo Young Sheldon, Carol's Second Act dopo Mom e il drama Evil alle 22. Con MacGyver rimandato al 2020, Magnum PI si sposta alle 21 del venerdì introdotto dall'altra serie ambientata ...

Upfront 2019 TBS : Snowpiercer si sposta su TBS - rinnovato Miracle Workers : Upfront 2019 TBS: la serie tv Snowpiercer si sposta da TNT a TBS. Rinnovati Miracle Workers e The Last O.G., ordinata la comedy Chad con Nasim Pedrad La settimana degli Upfront 2019 continua “business as usual.” Adesso è il turno dei canali via cavo TNT e TBS che stanno presentando i nuovi progetti ai pubblicitari, proprio in queste ore. I due canali fanno parte del conglomerato di canali WarneMedia (che include anche HBO) che di ...

Upfront 2019 : ABC prepara un universo condiviso tra Grey’s Anatomy e Station 19 : Upfront 2019: ABC e Krista Vernoff costruiranno un universo condiviso tra Grey’s Anatomy e Station 19? L’idea è quella di realizzare un crossover ogni settimana. Quando la settimana scorsa ABC ha rinnovato Grey’s Anatomy per due stagioni e Station 19 per una terza stagione, con Krista Vernof (showrunner di Grey’s) come showrunner, tutti pensavamo ci fosse qualcosa sotto. E avevamo ragione: Qui trovi tutte le notizie dagli ...

Upfront 2019 ABC i trailer di Stumptown e Emergence con Cobie Smulders e Allison Tolman : Dopo FOX e NBC anche per ABC è arrivato il momento di presentare le nuove serie tv in arrivo la prossima stagione televisiva, nello specifico le tre novità autunnali (tre è il numero perfetto anche FOX e NBC hanno lanciato tre serie autunnali): Stumptown, Emergence e Mixed-ish. La ABC ha puntato sulla tradizione e il mantenimento, palinsesto quindi non rivoluzionato, pochi innesti e tentativo di riconquistare il pubblico femminile. Come ...

Upfront 2019 i trailer ABC : Stumptown - mixed-ish e Emergence : Upfront 2019 trailer ABC: i trailer delle nuove serie del canale: Stumptown con Cobie Smulders, mixed-ish e Emergence Upfronts 2019 trailer ABC – Comunicati i palinsesti, ABC durante gli Upfront ha rilasciato i trailer di tutte le nuove serie tv. Il canale quest’anno ha ordinato 4 drama: Emergence, For Life, la serie con Cobie Smulders e The Baker and the Beauty. Ai drama si aggiungono due comedy: mixed-ish e United We Fall. Vediamo quindi i ...

Upfront 2019 : Freeform rilascia il trailer del remake di Party of Five e di altre due novità : Upfront 2019: Freeform ha rilasciato i trailer di tre nuove serie tv: il remake di Party of Five (Cinque in Famiglia), Motherland: Fort Salem e Everthing’s Gonna Be Okay (Video) Prima degli Upfronts Disney, che si terranno in nottata a New York, Freeform ha rilasciato i trailer delle nuove serie originali che debutteranno nella stagione televisiva 2019/20. Si tratta di tre nuove serie tv: il remake di Party of Five, Motherland: Fort Salem ...

Upfront 2019-20 ABC : A Million Little Things resta dopo Grey's Anatomy - The Rookie la domenica sera. ABC non rivoluziona il palinsesto : Update 14 Maggio ore 16:00 ABC ha annunciato il proprio palinsesto autunnale nel solco della tradizione: pochi cambiamenti sostanziali e tre novità al debutto in autunno come per NBC e FOX. La seconda stagione di The Rookie si sposta la domenica sera alle 22 dopo tre ore dedicate a show e reality, American Housewife raggiunge Fresh off the Boat al venerdì, A Million Little Things resta nella spazio post Grey's Anatomy con Station 19 che ...

Upfront 2019 FOX - i trailer delle nuove serie tv da Prodigal Son a Outmatched : La rivoluzione FOX diventata una rete indipendente senza alcuno studio di produzione alle spalle dopo che Disney ha acquistato 20th Century Fox Tv, passa sia dall'arrivo dello sport ma anche da un ricco numero di nuove serie tv ordinate che vanno dal family drama alla soap, dalla commedia al thriller.A differenza di NBC, che ha pubblicato solo i trailer delle novità in partenza in autunno, FOX è più "generosa" e mostra fin da subito i trailer di ...

Upfront 2019 i trailer FOX : Prodigal Son - Deputy - Not Just Me e le altre nuove serie : Upfront 2019 trailer FOX: le prime immagini delle nuove serie del canale: Prodigal Son, Deputy, neXt, Filthy Rich e un nuovo teaser di Beverly Hills, 90210. Upfronts 2019 trailer FOX – Dopo aver presentato i palinsesti (che trovi qui), FOX ha anche rilasciato in nottata i trailer di tutte le nuove serie tv. Il canale quest’anno ha ordinato 6 drama: Deputy, Prodigal Son, Filty Rich, neXT e il progetto senza titolo di Annie Wiseman e ...

Upfront 2019-20 Fox - arriva il wrestling (e le comedy si spostano in midseason). L'ultima di Empire il martedì - Prodigal Son il lunedì : UPDATE 20:41 La Fox, dopo l'annuncio dell'acquisizione da parte della Disney, aveva annunciato alcuni cambiamenti nel proprio palinsesto. Cambiamenti che sono diventati evidenti nella presentazione avvenuta oggi del palinsesto autunnale. Il network, infatti, darà maggiore spazio allo sport, per ben tre serate a settimana: il giovedì ed il sabato (e la domenica, dove però resta salda l'Animation Domination, con alcuni nuovi innesti) ...