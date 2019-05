Uomini e Donne | trono classico | ANDREA ZELLETTA sarà il primo a scegliere?

Uomini e donne - trono classico - Muriel : "Mi hanno dato le mazzate - ma non ho pianto" : Nel corso della puntata di oggi, giovedì 16 maggio 2019, di Uomini e donne, Muriel Bassi ha rivelato di essere stata picchiata in passato. La dichiarazione, un po' a sorpresa, è passata praticamente inosservata. Rivolgendosi in maniera decisa al tronista Andrea Zelletta, la corteggiatrice ha detto:Punto primo, smettila di rivolgerti a me come se io avessi altro da fare perché io, per te, non sto a casa a piangere. Non sono stata a ...

Uomini e Donne : Andrea Zelletta rompe il silenzio sulla scelta : Andrea Zelletta parla della scelta a Uomini e Donne: “Sono sulla buona strada” Se il Trono Over di Uomini e Donne gode ormai di una salute quasi invidiabile, visti gli ascolti che riesce a macinare ogni giorno, soprattutto grazie agli scontri fra Tina Cipollari e Gemma Galgani (ieri la puntata ha superato il 24% di share), il Trono Classico convince sempre a metà, ormai invaso da persone interessate solo al business. Sembra non ...

Uomini e Donne - Muriel Bassi confessa : "Non sono convinta di tornare in puntata" : Dopo le recenti discussioni con Andrea Zelletta, Muriel Bassi parla del suo percorso a Uomini e Donne, in vista dell'imminente scelta del tronista pugliese.

Diretta Uomini e Donne : Teresa Langella e Andrea Del Corso ospiti del Trono Classico : Primo appuntamento della settimana con il Trono Classico di Uomini e Donne, che come di consuetudine ci racconterà le vicissitudini tra il tronista Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici. Vediamo un po' che cosa accadrà anche grazie alle anticipazioni riportate dal portale ufficiale del dating show Witty. Se con Muriel Bassi continuano a esserci degli alti e bassi (la ragazza non si è presentata per un confronto in esterna), le cose sembrano ...

Uomini e donne - trono over : Pamela Barretta annuncia querela contro Valentina Autiero : Ci sono novità in merito al caso che coinvolge Pamela Barretta e Stefano Torrese. Nella puntata di ieri del trono over di Uomini e donne, Pamela ha scoperto che Stefano mandava alcuni messaggi a Roberta Di Padua mentre i due già si frequentavano. Nel corso della registrazione della nuova puntata, Roberta e Valentina Autiero hanno attaccato Pamela. In particolare la seconda avrebbe utilizzato parole molto forti nei confronti della dama. La ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Valentina e Massimiliano che con ogni probabilità non saranno la prossima coppia a uscire dal programma, soprattutto perché lei non sente le farfalle nello stomaco. A Valentina, ormai veterana del programma, non ne va una giusta! Dopo un breve round Tina vs Gemma, ecco una novella coppia formatasi in trasmissione pochi mesi fa, Stefano e Pamela, contenti e sorridenti perché ...

Uomini e Donne news - Muriel sorprende : “Mi hanno dato tante mazzate!” : Muriel Uomini e Donne: la confessione della corteggiatrice di Andrea Zelletta Muriel ha fatto una confessione inaspettata durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne. Sa sempre come far parlare di sé, questa corteggiatrice di Andrea Zelletta: è certamente tra quelle che smuovono maggiormente le acque e, anche se non dovesse essere la sua scelta, sicuramente […] L'articolo Uomini e Donne news, Muriel sorprende: “Mi hanno ...

Anticipazioni Uomini e donne : Gemma entra in studio con un salvagente : La puntata di ieri, 15 maggio, di Uomini e donne ha scatenato le critiche dei telespettatori in seguito al siparietto trash che ha coinvolto Gemma Galgani e Tina Cipollari. Quest'ultima si è avvicinata alla rivale, gettandole un secchio d'acqua fredda in testa e causando la sua inevitabile reazione. Gemma si è rifugiata nel backstage per asciugarsi e qui ha inveito contro la rivale, che l'ha subito raggiunta. Tornata in studio, la Galgani ha ...

Uomini e donne - il limite al trash e le accuse di bullismo : Sgombriamo il campo dagli ipocriti moralismi (non siamo mica Gianni Sperti): qui non se ne fa una questione di funzione pedagogica della televisione, ma di limiti che pongano un freno alla deriva del trash televisivo, che più volte negli ultimi anni sembra essere la cifra stilistica preminente di molte trasmissioni di intrattenimento (talvolta anche di infotainment) targate Mediaset. Il fatto: nella puntata di ieri di Uomini e donne, ...

Uomini e donne : il web critica lo scherzo a Gemma e accusa la Cipollari di bullismo : La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è una costante del Trono Over di Uomini e donne: le due signore si sono riservate in passato siparietti trash a non finire, litigi, accuse e anche qualche divertente confronto rimasto negli annali della trasmissione. Nella puntata andata in onda ieri 15 maggio, l'opinionista ha organizzato ai danni della dama torinese uno scherzo molto pesante, forse il peggiore della loro lunga diatriba. Di punto ...

Tina ha superato ogni limite! Uomini e Donne - gli utenti contro la Cipollari : Dopo la messa in onda della puntata in cui Tina Cipollari ha versato addosso a Gemma una secchio di acqua fredda, il web ha commentato l'accaduto scagliandosi contro l'opinionista.Dopo l'ennesimo scontro verbale, Tina ha affermato che avrebbe voluto fare qualche gesto di cui tutti dovevano parlare. Dopo poco è entrata in studio e, prendendo la torinese alle spalle, le ha versato un secchio d'acqua addosso lasciandola esterrefatta, nonostante ...

Uomini e Donne anticipazioni : Luca non si presenta - brutto errore di Giulia : anticipazioni trono Classico Uomini e Donne: cosa succederà nelle prossime puntate? Luca Daffrè ha deciso di non presentarsi in puntata. Non è riuscito a trovare un punto d’incontro con Angela Nasti: l’ha incontrata a termine della puntata precedente, ma non c’è stato nessun tipo di chiarimento. Anzi, la loro conoscenza è diventa ancora più problematica! […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Luca non si presenta, ...