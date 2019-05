Uomini e Donne | Andrea | Angela e Giulia sceglieranno in studio il 27 maggio RUMORS

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Andrea che confessa di aver trascorso una settimana difficile, piena di pensieri sul futuro. Il primo filmato ci racconta delle reazioni delle tre corteggiatrici (entrate ora in studio) all’invito in esterna del tronista, tra loro Muriel, molto infastidita, dà buca ad Andrea e chiede (e ottiene) di poter tornare a casa. Oggi Andrea non fa mistero di essere rimasto deluso dalla ragazza e la ...

Gossip Uomini e Donne - Riccardo avvisa Ida : “E’ l’ultima opportunità…” : Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne torna a parlare di Ida Platano: l’avvertimento Riccardo Guarnieri, come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno, ha richiamato in studio Ida Platano, proponendole di riprovarci. Tuttavia quest’ultima non ha dato una risposta decisa al cavaliere del dating show, arrivando a confessargli di volerci prima pensare. Ma non è finita qua perchè in queste ore Riccardo Guarnieri, in un’intervista a ...

Uomini e Donne gossip : “Un cavaliere del Trono Over convive con un uomo” : Uomini e Donne, lo scoop: “Un cavaliere al Trono Over corteggia le Donne ma convive con un uomo” Uno scoop senza precedenti è stato lanciato stamani dal settimanale Oggi. Nell’ultimo numero in edicola, precisamente nella rubrica Pillole di gossip del giornale, è stata riportata un’indiscrezione riguardante uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne gossip: “Un cavaliere del ...

Uomini e donne - Ivan Gonzalez parla della gelosia di Sonia Pattarino - : Serena Granato Sonia Pattarino è gelosa del suo fidanzato, l'ex-tronista di Uomini e donne Ivan Gonzalez. I due innamorati hanno concesso una nuova intervista al magazine del programma di Maria De Filippi Tentatore a "Temptation Island Vip", e poi tronista di "Uomini e donne", Ivan Gonzalez è tornato sulla cresta dell'onda, concedendo un'esclusiva intervista a "Uomini e donne" magazine, il rotocalco dedicato ai celebri volti ...

IVAN GONZALEZ E SONIA PATTARINO/ Uomini e Donne : 'Spero staremo insieme per sempre' : IVAN GONZALEZ e SONIA PATTARINO saranno ospiti del nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne, le ultime sulla coppia.

ANDREA DAL CORSO E TERESA LANGELLA/ Ospiti a Uomini e Donne : 'Tra noi è tutto magico' : Nel CORSO dell'appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne, presenti in studio anche ANDREA Dal CORSO e TERESA LANGELLA.

Uomini e donne - Andrea Dal Corso e Teresa Langella ospiti : Nel Corso della puntata di oggi, giovedì 16 maggio 2019, di Uomini e donne, sono stati ospiti in studio Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La coppia, accolta da applausi e sorrisi, ha raccontato la vacanza da poco terminata in Thailandia. Teresa l'ha definita "magica":Sono serena, stiamo tanto bene. Non mi aspettavo così tanto. 11 giorni, sempre insieme, 24 ore su 24 è stata una prova, ed è andata bene. Prova superata!prosegui la ...

Uomini e Donne - trono classico : ANDREA ZELLETTA sarà il primo a scegliere? : Siamo ormai entrati nella seconda parte del mese di maggio e le scelte di Uomini e Donne sono sempre più vicine: stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, il primo ad esprimersi sulla fine del suo percorso nel dating show sarà ANDREA ZELLETTA. Uomini e Donne, trono classico: chi sarà la scelta? Natalia o Klaudia? Nel corso delle ultime registrazioni del programma, ANDREA è rimasto soltanto con due corteggiatrici: data la volontà ...

Uomini e donne - trono classico - Muriel : "Mi hanno dato le mazzate - ma non ho pianto" : Nel corso della puntata di oggi, giovedì 16 maggio 2019, di Uomini e donne, Muriel Bassi ha rivelato di essere stata picchiata in passato. La dichiarazione, un po' a sorpresa, è passata praticamente inosservata. Rivolgendosi in maniera decisa al tronista Andrea Zelletta, la corteggiatrice ha detto:Punto primo, smettila di rivolgerti a me come se io avessi altro da fare perché io, per te, non sto a casa a piangere. Non sono stata a ...

Uomini e Donne : Andrea Zelletta rompe il silenzio sulla scelta : Andrea Zelletta parla della scelta a Uomini e Donne: “Sono sulla buona strada” Se il Trono Over di Uomini e Donne gode ormai di una salute quasi invidiabile, visti gli ascolti che riesce a macinare ogni giorno, soprattutto grazie agli scontri fra Tina Cipollari e Gemma Galgani (ieri la puntata ha superato il 24% di share), il Trono Classico convince sempre a metà, ormai invaso da persone interessate solo al business. Sembra non ...

Uomini e Donne - Muriel Bassi confessa : "Non sono convinta di tornare in puntata" : Dopo le recenti discussioni con Andrea Zelletta, Muriel Bassi parla del suo percorso a Uomini e Donne, in vista dell'imminente scelta del tronista pugliese.

Diretta Uomini e Donne : Teresa Langella e Andrea Del Corso ospiti del Trono Classico : Primo appuntamento della settimana con il Trono Classico di Uomini e Donne, che come di consuetudine ci racconterà le vicissitudini tra il tronista Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici. Vediamo un po' che cosa accadrà anche grazie alle anticipazioni riportate dal portale ufficiale del dating show Witty. Se con Muriel Bassi continuano a esserci degli alti e bassi (la ragazza non si è presentata per un confronto in esterna), le cose sembrano ...

Uomini e donne - trono over : Pamela Barretta annuncia querela contro Valentina Autiero : Ci sono novità in merito al caso che coinvolge Pamela Barretta e Stefano Torrese. Nella puntata di ieri del trono over di Uomini e donne, Pamela ha scoperto che Stefano mandava alcuni messaggi a Roberta Di Padua mentre i due già si frequentavano. Nel corso della registrazione della nuova puntata, Roberta e Valentina Autiero hanno attaccato Pamela. In particolare la seconda avrebbe utilizzato parole molto forti nei confronti della dama. La ...