Un “terremoto-non-terremoto” registrato in provincia di Viterbo

(Di giovedì 16 maggio 2019) Le stazioni della Rete Sismica Nazionale (RSN) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanolgia hannovenerdì 10 maggio 2019 alle ore 12:52 italiane un evento sismico di magnitudo ML 0.9 (MD 1.9) inizialmente localizzato e valutato come un piccolo terremoto strumentale. Una successiva analisi più approfondita dei sismogrammi delle stazioni sismiche che avevano concorso alla localizzazione ipocentrale dell’evento ha consentito di rivalutare il piccolo terremoto come la probabile registrazione di uno scoppio in cava, quindi direttamente collegato ad attività antropica nell’area circostante l’abitato di Proceno indi. Mappa epicentrale dell’evento del 10/05/2019 indi. Sulla sinistra l’elenco dei terremoti localizzati dal sistema di acquisizione in funzione presso la Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami dell’INGV, sulla destra i ...

