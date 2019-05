Un nuovo veicolo e molto altro nel nuovo aggiornamento di Satisfactory

Luna - entra in orbita il primo veicolo privato : toccherà il suolo il prossimo 11 aprile ma ha già segnato un nuovo rercod : È entrato nell‘orbita della Luna il primo veicolo costruito da privati che ora si prepara a posarsi al suolo: l’alLunaggio è previsto infatti per il prossimo 11 aprile. La sonda Beresheet, il cui nome significa “in principio”, ha segnato così un nuovo record nella storia dell’esplorazione spaziale e, a 50 anni dal primo sbarco sulla Luna, apre uno scenario completamente nuovo. In questa missione da record c’è anche ...