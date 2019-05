Un alimento che “blocca” il cancro | un composto spegne il gene che favorisce i tumori

Un alimento sano - equilibrato e “taglia grassi” : le uova sono fonte di Vitamina A e B12 - ricche di Vitamina D e Acido Folico : “Sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate, ma soprattutto impiegate in ricette tradizionali o in prodotti artigianali e industriali saranno circa 400 milioni le uova “ruspanti” consumate durante la settimana Santa“: è quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che gli Italiani spenderanno oltre 120 milioni di euro nell’acquisto di uova di gallina da consumare direttamente o nella ...