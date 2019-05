U&D | Andrea vicino alla scelta | a sorpresa Muriel se ne va

Spoiler U&D - Natalia avrebbe abbandonato lo studio dicendo addio ad Andrea : Tra meno di un'ora dagli studi Elios di Mediaset andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La puntata del 16 maggio sarà interamente dedicata alle vicende del Trono Classico ed il protagonista principale sarà Andrea Zelletta. Il bel tronista tarantino assisterà all'addio di una delle sue corteggiatrici preferite. Natalia e Andrea sempre più distanti Andrea nonostante sia sempre più vicino alla scelta finale, è sempre più indeciso con ...

Anticipazioni U&D : Andrea Zelletta prossimo alla scelta questo fine settimana : Anche questa stagione del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è quasi giunta al termine e, come di consueto, si concluderà con le scelte dei tronisti nella famosa villa. I tre tronisti del trono classico, Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, ormai devono avere le idee chiare su chi dei loro corteggiatori scegliere come compagno di vita e, stando alle Anticipazioni che trapelano online, Andrea ...

Anticipazioni U&D : Andrea dovrebbe andare in villa con Natalia e Klaudia nel weekend : Manca poco alla fine della stagione di Uomini e Donne attualmente in onda: a breve, infatti, i tre protagonisti del Trono Classico faranno la loro scelta. Un'interessante indiscrezione che "Vicolo delle News" ha dato nelle ultime ore, fa sapere che dovrebbe essere Andrea Zelletta il primo tronista a comunicare alle corteggiatrici la sua decisione finale. Stando ai gossip che sono arrivati all'orecchio di alcune persone che scrivono per il blog, ...

U&D : il tronista Andrea e la sua corteggiatrice forse insieme in un locale : Secondo le ultime indiscrezioni, il tronista Andrea Zelletta del Trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset, sarebbe stato visto in uno dei locali più alla moda di Milano insieme alla sua corteggiatrice Natalia Paragoni. Le cose cominciano a farsi davvero pericolose per il tronista di origini pugliesi, visto e considerato che si è fatto vedere fuori dal programma con una sua corteggiatrice, a pochi giorni dalla scelta ...

U&D - Giorgia Kintli : 'La scelta di Andrea Zelletta è scontata - sceglierà' : Manca sempre meno alla scelta dei tronisti di Uomini e Donne, il people show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi e questa volta a parlare è l'ex corteggiatrice Giorgia Kintli, con cui Andrea Zelletta in un primo momento aveva avuto un interesse fortissimo. Ma la ragazza ligure nel corso di un'intervista al magazine di Uomini e Donne ha detto che l'interesse del tronista nei suoi confronti in realtà era finto e aveva ...

U&D - Andrea e Natalia potrebbero essersi incontrati in un locale insieme ad altri vip : Andrea Zelletta è uno degli attuali tronisti del programma televisivo Uomini e Donne. Le ultime anticipazioni svelano che il ragazzo è rimasto con solo due corteggiatrici nel suo percorso: dopo aver eliminato Giorgia, Muriel pare abbia deciso di lasciare il programma per motivi lavorativi. La scelta finale di Zelletta dovrà dunque ricadere su Natalia o Klaudia. Alcune indiscrezioni sembrano rivelare che un paio di giorni fa, la Paragoni e Andrea ...

U&D - Giorgia Klinti pronostica la scelta di Andrea Zelletta : per lei sarà Klaudia : Nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne abbiamo assistito a molti colpi di scena, alcuni dei quali ci hanno veramente stupito. Nella puntata del 9 maggio, il tronista Andrea Zelletta ha deciso di eliminare la sua corteggiatrice Giorgia Klinti, che ha dovuto quindi lasciare la trasmissione. Di recente però l'ormai ex corteggiatrice del dating show, ha rilasciato un'intervista ad Isa e Chia e la Klinti ha svelato ...

Anticipazioni U&D : Klaudia piange per Andrea Zelletta - Muriel abbandona la trasmissione : Martedì 7 maggio, è stata registrata una nuova puntata del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, riguardo alle vicende del trono classico. Proprio di recente, la redattrice Fiorella Mennoia aveva fatto sapere ai fan che uno dei tre tronisti era vicino a compiere la tanto attesa scelta. Ciò nonostante nell'ultima registrazione nessuno dei tre è arrivato a scegliere la propria anima gemella, anche se la Mennoia aveva ...

Spoiler U&D : le scelte di Andrea - Giulia e Angela non dovrebbero essere in prime time : L'indiscrezione diffusa dal sito di Davide Maggio pochi minuti fa ha colto di sorpresa tutti i fan di Uomini e Donne: stando a quanto riportato dal portale, le scelte degli attuali protagonisti del Trono Classico non dovrebbero essere trasmesse in prima serata. Dunque gli speciali che qualche mese fa la trasmissione aveva dedicato a Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzalez non dovrebbero ripetersi per i "colleghi" ...

U&D - puntata classico del 2 maggio : segnalazione sulla Paragoni - Andrea deluso : Oggi 2 maggio 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni giovedì, al trono classico e dove vedremo come stanno proseguendo i percorsi dei tre tronisti. In particolare, stando a quanto riportato dal portale 'Witty tv', si parlerà del trono di Andrea Zelletta il quale, come vedremo oggi pomeriggio, avrà una discussione con Natalia, dopo una segnalazione riportata da un'amica di Klaudia. Il tronista sarà molto deluso ...

Anticipazioni U&D : Andrea sbaciucchia le due troniste - Angela in lacrime : Nelle prossime puntate del famoso dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, vedremo delle novità che riguarderanno il trono classico. Nell'ultima registrazione, avvenuta il 29 aprile e in onda nei prossimi giorni, vedremo ancora una volta al centro dell'attenzione il tronista Andrea Zelletta alle prese con le sue corteggiatrici. Secondo le Anticipazioni che trapelano in rete, pare che il cavaliere abbia baciato le ...

U&D - spoiler Classico : Andrea non bacia Natalia - lei si sfoga sui social : Ancora tensioni durante l'ultima registrazione del trono Classico di Uomini e donne, avvenuta lo scorso 23 aprile. Nuovi dettagli arrivano dal trono di Andrea Zelletta. A poco più di un mese dalla scelta, il tronista pare ancora confuso e il suo atteggiamento continua far innervosire le sue corteggiatrici. Stando alle anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', il giovane pugliese ha deciso di eliminare Giorgia, mentre in studio c'è stata ...

Anticipazioni U&D : Andrea Zelletta elimina Giorgia Klinti : Nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, assisteremo a tantissime novità e anche a dei clamorosi addii per quanto riguarda il trono classico. Lo scorso 23 aprile, infatti, è avvenuta una nuova registrazione e, stando alle Anticipazioni che trapelano online, vedremo Andrea Zelletta alle prese con le troniste Muriel, Natalia, Klaudia e Giorgia. Tra le quattro troniste, pare che proprio l'ultima verrà ...