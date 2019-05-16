Traffico Roma del 16-05-2019 ore 18 | 30

00mx5 : Roma traffico cazzo - VAIstradeanas : 18:32 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo Incisa… -
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 17:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDETE COLLEGAMENTO INCIDENTE CON DISAGI AL Traffico SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL RISARO SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTI RALLENTAMENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA VIA AURELIA E LA Roma FIUMICINO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA MA PER Traffico TRA ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA VIA AURELIA E LA Roma FIUMICINO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E L’USCITA PER Roma SUD E POI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E POI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 16.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA VIA AURELIA E LA Roma FIUMICINO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E L’USCITA PER Roma SUD E POI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E POI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA TERAMO CODE IN USCITA DA Roma DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI A TRATTI TRA SALARIA E VIALE DI TOR DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNI ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA TERAMO CODE IN USCITA DA Roma DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI A TRATTI TRA SALARIA E VIALE DI TOR DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNI ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 13.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. SULLA TANGENZIALE CODE PER Traffico INTENSO TRA LE USCITE VIA DELLE VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA. CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 13.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. SULLA TANGENZIALE CODE PER Traffico INTENSO TRA LE USCITE VIA DELLE VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA. CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER PRECEDENTE INCIDENTE ORA RISOLTO TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. CODE PER Traffico SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER PRECEDENTE INCIDENTE ORA RISOLTO TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. CODE PER Traffico SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 9.50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA CON CODE TRA PIAZZA SEMPIONE E VIA VAL CHISONE. SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE A PARTIRE DALLO SVINCOLO LAURENTINA SINO ALL’USCITA PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 9.50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA CON CODE TRA PIAZZA SEMPIONE E VIA VAL CHISONE. SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE A PARTIRE DALLO SVINCOLO LAURENTINA SINO ALL’USCITA PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 9.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA CON CODE TRA PIAZZA SEMPIONE E VIA VAL CHISONE. SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 8.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. SALARIA IN CODA TRA VILLA SPADA E TANGENZIALE EST PER Traffico INTENSO. CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 8.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. SALARIA IN CODA TRA VILLA SPADA E TANGENZIALE EST PER Traffico INTENSO. CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 7.50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E CORSO FRANCIA VERSO CENTRO CITTA. CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO LA CAPITALE. SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A ...