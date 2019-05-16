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Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17 | 00 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 16.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17:00 (Di giovedì 16 maggio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 16.50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTI LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA LA VIA AURELIA E LA Roma FIUMICINO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E L’USCITA PER Roma SUD E POI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E POI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA TERAMO CODE IN USCITA DA Roma DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE EST  RALLENTAMETI E CODE A TRATTI TRA SALARIA E VIALE DI TOR DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNI Traffico RALLENTATO  TIBURTINA E BIVIO A24. INCIDENTE CON DISAGI AL Traffico IN CENTRO SU VIA DAMIATA ALL’INCRCIO CON VIALE DELLE MILIZIE.  INCIDENTE ANCHE A OSTIA ANTICA SU ...
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