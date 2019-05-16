romadailynews : Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17:00: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 16.50 SC… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-05-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via del Foro Italico forti rallentamenti fra Corso di Francia e Via Salaria > San Giovanni #luceverde -
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA TERAMO CODE IN USCITA DA Roma DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI A TRATTI TRA SALARIA E VIALE DI TOR DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNI ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 15.20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA TERAMO CODE IN USCITA DA Roma DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANUALRE E VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMETI A TRATTI TRA SALARIA E VIALE DI TOR DI QUINTO NELLE DUE DIREZIONI, VERSO SAN GIOVANNI ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 13.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. SULLA TANGENZIALE CODE PER Traffico INTENSO TRA LE USCITE VIA DELLE VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA. CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 13.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. SULLA TANGENZIALE CODE PER Traffico INTENSO TRA LE USCITE VIA DELLE VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA. CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER PRECEDENTE INCIDENTE ORA RISOLTO TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. CODE PER Traffico SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER PRECEDENTE INCIDENTE ORA RISOLTO TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. CODE PER Traffico SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 9.50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA CON CODE TRA PIAZZA SEMPIONE E VIA VAL CHISONE. SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE A PARTIRE DALLO SVINCOLO LAURENTINA SINO ALL’USCITA PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 9.50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA CON CODE TRA PIAZZA SEMPIONE E VIA VAL CHISONE. SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE A PARTIRE DALLO SVINCOLO LAURENTINA SINO ALL’USCITA PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 9.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA CON CODE TRA PIAZZA SEMPIONE E VIA VAL CHISONE. SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 8.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. SALARIA IN CODA TRA VILLA SPADA E TANGENZIALE EST PER Traffico INTENSO. CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 8.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. SALARIA IN CODA TRA VILLA SPADA E TANGENZIALE EST PER Traffico INTENSO. CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 7.50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E CORSO FRANCIA VERSO CENTRO CITTA. CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO LA CAPITALE. SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 7.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE ORE IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E CORSO FRANCIA VERSO CENTRO CITTA. CI SONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO LA ...
Traffico Roma del 15-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E AURELIA. INCIDENTE E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 15-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA BUFALOTTA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma ...