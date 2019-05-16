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Traffico Roma del 16-05-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 16-05-2019 ore 14 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 13.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 16-05-2019 ore 14:30 (Di giovedì 16 maggio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 13.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico REGOLARE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. SULLA TANGENZIALE CODE PER Traffico INTENSO TRA LE USCITE VIA DELLE VALLI E CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA. CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI PER INCIDENTE VERSO CORSO FRANCIA. IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS, FINO AL 19 MAGGIO, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO DIAZ. MANIFESTAZIONE A PORTA PIA DAVANTI ALLA SEDE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico DELLA ZONA. IL TUTTO DOVREBBE CONCLUDERSI PER LE ORE 13.30. IN ...
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