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Traffico Roma del 16-05-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 16-05-2019 ore 12 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 16-05-2019 ore 12:30 (Di giovedì 16 maggio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA PER PRECEDENTE INCIDENTE ORA RISOLTO TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO CENTRO CITTA. CODE PER Traffico SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA DAL RACCORDO ANULARE ALLO SVINCOLO DI TOR CERVARA, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE PER Traffico INTENSO TRA LE USCITE PONTE DELLE VALLI E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE. IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76 EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI ...
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