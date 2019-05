Torino | si suicida buttandosi dalla finestra del Comune Era stata appena sfrattata

Torino - medico si uccide con un’iniezione : nel 2017 si era suicidato il figlio di 15 anni : Un medico di famiglia di San Benigno Canavese, nel Torinese, è morto in un albergo di Cairo Montenotte, nella provincia di Savona. Si sarebbe suicidato con un'iniezione. Un anno e mezzo fa il figlio quindicenne si era sparato in casa con uno dei suoi fucili da caccia: non si era mai ripreso da quella tragedia.Continua a leggere

Profugo ex Moi Torino si suicida : ANSA, - Torino, 6 APR - Un Profugo del Gambia, Gaye Demba, 28 anni, che aveva vissuto negli scantinati ex Moi, le palazzine dell'ex villaggio olimpico in fase di sgombero, si è ucciso in una casa ...

