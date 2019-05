The Voice of Italy | in arrivo eliminazione di massa?

Giorgia Incatasciato a The Voice of Italy 2019/ Chi è? Gigi D'Alessio conquistato! : Giorgia Incatasciato a The Voice of Italy 2019. Conquista il sì di tre dei quattro giudici ma sceglie Gigi D'Alessio. Ecco chi è

The Voice of Italy 2019 - 4a Blind audition/ Diretta : Violet conquista Morgan con... : The Voice of Italy 2019, Diretta e concorrenti Blind audition, 14 maggio: ultime chanche per Morgan, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D'Alessio.

The Voice - la gaffe di Morgan su Loredana Bertè : gelo in studio - sui social lo massacrano : Morgan si è fatto scappare una gaffe durante la quarta puntata di The Voice of Italy su Raidue, scatenando un vero e proprio polverone sui social . Il giudice del talent è scivolato su un equivoco quando gli si è presentato davanti uno dei concorrenti, il 17enne Andrea Bertè, che dopo la sua esibizi

The Voice - Elettra Lamborghini : "Il mio seno scappa - è curioso..." - : Andrea Conti Elettra Lamborghini rivela perché quando corre verso un concorrente si regge sempre il petto. Ironica, divertente e ottima imprenditrice di se stessa, l'ereditiera ha in progetto un album e un altro programma tv Non si ferma mai, scherza, si diverte, commette gaffe ripetutamente e soprattutto è autoironica. Elettra Lamborghini (25 anni il 17 maggio) è sicuramente una delle rivelazioni della rinnovata edizione di “The ...

The Voice - arriva a sorpresa Giusy Ferreri e Simona Ventura commenta : “Con lei ho avuto cu*o” : Giusy Ferreri è tornata a The Voice. Una sorpresa per il pubblico ma anche per i giudici, che se la sono trovata alla Blind Audition in veste di finta concorrente. La cantante ha eseguito il suo ultimo singolo, “Le cose che canto“, e poi ha duettato con Gigi D’Alessio sulle note di “Tu sì ‘na cosa grande” di Domenico Modugno. Dopo gli applausi del pubblico in studio, Morgan ha commentato: “Vorrei ricordare al ...

Ascolti The Voice 2019 : Simona Ventura cresce e batte anche Belen : The Voice of Italy cresce negli Ascolti e batte Canale5 e Belen Rodriguez È andata in onda ieri sera la quarta puntata di The Voice of Italy 2019 con una nuova puntata dedicata alle blind audition e anche ieri sono stati ottimi gli Ascolti del talent show canoro condotto da Simona Ventura: ben 2.292.000 telespettatori e l’11,2% di share che gli hanno permesso di avvicinarsi a Rai1, vincere contro il film di Canale5 e anche contro il ...

Ascolti TV | Martedì 14 maggio 2019. Sei mai stata sulla Luna? 12.7% - The Voice 11.2% - Pelè 10.6% : Sei mai stata sulla Luna? - Giulia Michelini Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 2.864.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Pelè ha raccolto davanti al video 2.296.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.292.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.176.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 #Cartebianca ha raccolto ...

The Voice 2019 : Andrea Bertè canta We Don’t Talk Anymore e sceglie Elettra (VIDEO) : The Voice 2019: Andrea Bertè canta We Don’t Talk Anymore. Si girano tutti tranne Morgan, lui sceglie Elettra. (VIDEO) La gaffè di Morgan sul nome di Loredana Bertè. Rai 2 è ancora tempo delle Blind Audition di The Voice Of Italy, giunte ormai alla quarta puntata. Il programma è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle sedie girevoli dei giudici. Tra i ...

The Voice 2019 : Alice Olivari canta Rolls Royce e sceglie Guè Pequeno (VIDEO) : The Voice 2019: Alice Olivari canta “Rolls Royce”. Si girano Guè e Elettra, lei sceglie Guè (VIDEO) Ieri su Rai 2 è andata in onda la quarta puntata delle Blind Audition di The Voice Of Italy. Il programma è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle sedie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio positivo da parte dei giudici, ...

Morgan/ Si schiera con Giulio Caputo contro Gué : 'Contesta sempre!' - The Voice 2019 - : Morgan è uno dei coach di The Voice of Italy 2019, il talent show musicale condotto da Simona Ventura su Rai2: ecco il team del cantautore