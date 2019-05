Terremoto | scossa nella Città metropolitana di Bologna MAPPE e DATI

Marche : moderata scossa di Terremoto sui Monti Sibillini (maceratese) - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 15 maggio 2019, esattamente alle 04.09, sull'Appennino marchigiano del maceratese. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV...

Terremoto Macerata : scossa a Castelsantangelo sul Nera [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 1 km nord da Castelsantangelo sul Nera (Macerata) alle 04:09:53 ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Macerata: scossa a Castelsantangelo sul Nera [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea - allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il centro di monitoraggio USA del Pacifico ha diramato un’allerta tsunami per la Papua Nuova Guinea e le isole Salomone: “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di tsunami sono possibili lungo le coste entro i ...

Intensa scossa di Terremoto nella Grecia del Sud : Una scossa di terremoto piuttosto Intensa si è verificata alle ore 18.57 di oggi nella Grecia meridionale. Secondo le rilevazioni del centro sismico euro mediterraneo la scossa è stata di...

Forte scossa di Terremoto tra Panama e Costa Rica - si temono danni : Una Forte scossa di terremoto è avvenuta oggi 12 maggio 2019, esattamente alle 21.24 italiane (corrispondenti alle 13.24 all'epicentro), sull'AmeRica centrale tra Panama e Costa Rica. Stando ai...

Terremoto Catania M 2.7/ INGV - epicentro a Paternò : scossa e paura in Sicilia : Un Terremoto di magnitudo 2.7 sulla scala Richter si è verificato poco fa in provincia di Catania, epicentro individuato a Paternò.

Giappone : intensa scossa di Terremoto sull'isola di KyÅ«shÅ« - trema Miyazaki : Una scossa di terremoto di forte entità ha colpito il Giappone meridionale oggi 10 maggio 2019, esattamente alle 01.48 italiane (corrispondenti alle 08.48 all'epicentro). Stando ai dati giunti dai...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 al largo della Nuova Zelanda : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 05:23:32 ora italiana (16:23:32 ora locale), ad una profondità di 1 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 al largo della Nuova Zelanda sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 - l'epicentro a 12 chilometri da Gorizia : Gorizia - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:14 al confine tra Italia e Slovenia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

