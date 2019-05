Tennistavolo | Europei a squadre 2019 | l’Italia si gioca la qualificazione Uomini in

oasport

(Di giovedì 16 maggio 2019) L’Italia sila doppiaaglidi: nel fine settimana sia gliche le donne dovranno staccare il pass per la rassegna continentale di Nantes. Restano dieci posti a disposizione in ciascun tabellone,divise in cinque gironi (da tre o quattro formazioni), passano le prime due di ogni raggruppamento. Glisaranno di scena in Estonia nel Gruppo 3 assieme ai padroni di casa, all’Ucraina ed all’Inghilterra: gli inglesi appaiono fuori portata, ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola per chiudere al secondo posto. Esordio proprio sabato alle ore 13.00 contro i padroni di casa, seconda sfida alle ore 18.00 contro l’Ucraina. Chiusura del raggruppamento domenica alle 10.00 con l’Inghilterra. Le donne andranno in Serbia: azzurre inserite nel Gruppo 3, assieme alle padrone di casa ed ...