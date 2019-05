Teatro : Palermo - Villoresi presenta la nuova stagione del suo 'Biondo' (2) : (AdnKronos) - "La declinazione al femminile della direzione del Teatro Biondo di Palermo è ad oggi la nota più luminosa della nuova stagione del Biondo" ha detto il presidente Giovanni Puglisi. "La direzione artistica del Biondo affidata per la prima volta a una donna di grande esperienza e sensibil

Teatro : Palermo - Villoresi presenta la nuova stagione del suo 'Biondo' (3) : (AdnKronos) - Tra gli eventi più spettacolari della nuova stagione, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Biondo proporrà Leonardo della compagnia NoGravity di Emiliano Pellisari, che darà forma agli straordinari progetti dell’artista italiano, un mix di danza, illusionismo

Teatro Biondo Palermo - al via prima stagione diretta da Pamela Villoresi : Pamela Villoresi, da poco insediata alla direzione del Teatro Biondo di Palermo, ha presentato stamani la nuova stagione teatrale. Una stagione ricca di eventi, con 34 spettacoli (13 in più della scorsa stagione) distribuiti nella Sala Grande, nella Sala Strehler e al Teatro Montevergini, che sarà riaperto al pubblico. Grandi nomi del Teatro nazionale – da Gabriele Lavia a Glauco Mauri, da Elisabetta Pozzi a Franco Branciaroli, da Mariano ...

Teatro Massimo Palermo - in scena la prima per Pink Floyd : Dall’8 al 14 maggio va in scena al Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo di danza Pink Floyd - Carmen Suite. In un’unica serata il Corpo di ballo del Teatro Massimo propone Pink Floyd - Atom Heart Mother, creazione di Micha van Hoecke per il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, e Carmen Suite, la coreografia di Alberto Alonso ripresa dalla moglie e musa, Sonia Calero, con le musiche di Bizet e di Massenet riscritte da Rodion ...

Un altro anno da record per il Teatro Massimo di Palermo : Più aperto, tutti i giorni per le visite guidate e 278 giorni all'anno per gli spettacoli e più pieno, nel 2018 ha raggiunto l'84,4% di riempimento della Sala Grande. Scelte che hanno premiato."...

Palermo - Numeri record per il Teatro Massimo : Nel 2018 le produzioni e coproduzioni di spettacoli del Teatro Massimo hanno coinvolto dieci tra Teatri ed enti internazionali, principalmente in Europa, 7, ma anche in Russia e in Asia. L'impegno ...

Chapitô! Danisinni brilla tra circo - musica e Teatro grazie a Fra Mauro e alle associazioni di Palermo : Il festival è iniziato venerdì 26 aprile e vedrà oggi la sua giornata conclusiva: il programma prevede spettacoli per bambini, musica dal vivo, Djset, giochi, visite guidate alla fattoria e tanti ...

Il “De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live” sarà al Teatro di Verdura di Palermo il 25 luglio : Si aggiunge una nuova data, il 25 luglio al Teatro di Verdura di Palermo, al “De Gregori & Orchestra –

Revolution The Beatles Musical a Palermo e al Teatro Antico di Taormina : Ritorna sui palchi dei più prestigiosi teatri italiani ed europei lo show che ha già ottenuto un successo strepitoso di

Palermo - la riapertura del Teatro Bellini come opportunità di rilancio dei giovani artisti : È ufficialmente tornato in attività, da venerdì 19 aprile, il Teatro Bellini situato nell'omonima piazza a Palermo, dalla volontà della proprietaria del Teatro, Carla Lo Bianco, e della cooperativa turistica “Terradamare”. Un Teatro che torna alla comunità L'obiettivo principale della riapertura dello storico Teatro palermitano è quello di permettere la fruizione dello stesso alla comunità: «La proprietaria del Teatro, Carla Lo Bianco, aveva ...

Polizia : Palermo - ricordo ai caduti e cerimonia al 'Teatro del Sole' : Palerrmo, 10 apr. (AdnKronos) - La Polizia di Stato festeggerà oggi il 167simo Anniversario della sua Fondazione anche a Palermo. Ricco il programma di eventi curato per l’occasione dalla Questura di Palermo. Le celebrazioni si apriranno la mattina, alle ore 9., con un doveroso momento di ricordo ai

Teatro : Slc Cgil Palermo - nomina direttore Biondo segna ritorno alla normalità : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - "La nomina del nuovo direttore segna finalmente il ritorno alla normalità per il Teatro Biondo di Palermo: una istituzione culturale così prestigiosa non può rimanere, come è accaduto in questi mesi, senza una gestione. Esprimiamo apprezzamento per la scelta di Pamela V

Pamela Villoresi nuova direttrice del Teatro Biondo di Palermo : L'attrice e regista Pamela Villoresi è la nuova direttrice del Teatro Biondo Stabile di Palermo per il quinquennio 2019-2023. Lo ha deciso il Cda

Pamela Villoresi neo direttrice Teatro Biondo di Palermo : E' Pamela Villoresi la nuova direttrice del Teatro Biondo di Palermo. Il Consiglio di amministrazione del Teatro ha scelto all'unanimità l'attrice e regista per ricoprire l'incarico per il quinquennio 2019-2023- La decisione del Consiglio è stata accompagnata dalla missione affidata alla neo direttrice di "allargare sempre di più il successo del Teatro nell'opinione e nel gradimento della città e di tutto il territorio culturale siciliano di ...