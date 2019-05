Sul nuovo 7 in edicola c’è Beppe Grillo | «Sono come i primi due stadi dell’Apollo» E

Sul nuovo 7 in edicola c’è Beppe Grillo : «Sono come i primi due stadi dell’Apollo» : L’ex capo, ora garante del Movimento 5 Stelle è tornato al suo mestiere, quello di attore. Sempre più rare le incursioni nel Palazzo. «Il mio ruolo è come quello dei componenti dei razzi: fornisci la spinta, l’energia, poi ti stacchi un po»

Il nuovo report di associazione Antigone Sulle carceri italiane : (foto: Pixabay) Se la civiltà di un paese si vede da come tratta le donne, i soggetti deboli e i detenuti, in Italia c’è ancora tanto lavoro da fare. Gli istituti penitenziari sono sovraffollati, nelle celle a volte manca persino l’acqua calda, i reati vengono puniti più severamente che nel resto d’Europa e si fa ancora poco ricorso alle pene alternative. E così, i detenuti aumentano anche se i reati calano. È quanto rileva ...

Final Fantasy 7 Remake : i fan sono infastiditi Sul nuovo aspetto di Barret : Dopo una lunga attesa, Square Enix è Finalmente tornata a mostrare Final Fantasy 7 Remake durante il secondo State of Play organizzato da Sony la scorsa settimana.Tra le persone entusiaste dopo la visione dell'ultimo trailer c'è un gruppo di fan che però mostra particolare scetticismo riguardo Barret Wallace. Sul forum di Resetera vengono postati una serie di tweet che mostrano Barret con una carnagione alquanto chiara rispetto alla versione ...

Benzinai Sul piede di guerra : nuovo sciopero per i gestori Ip e TotalErg : I sindacati di categoria Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio hanno proclamato lo sciopero nazionale per...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 Salvini “riSultati positivi e nuovo lavoro” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 Salvini “risultati positivi e nuovo lavoro” Il ministro dell’Interno Matteo Salvini si sente, per certi versi, accerchiato. Dall’Unione europea e dagli economisti, che criticano le misure, anzi le conseguenze delle misure di questo governo, in primis Quota 100. Dai suoi colleghi di governo, che sembrano volerlo mettere in un angolo: da un lato Luigi Di Maio che vuole perseguire la strada del salario minimo, ...

Tommaso Paradiso : “Sarò il regista di una commedia musicale”. E Sul nuovo singolo : “Tutti diranno “cos’è questa cagata?” ma poi la balleranno e io…” : “Tutti al primo ascolto, come è già successo con Riccione, diranno ‘cos’è questa cagata? Poi la balleranno e io farò un sacco di soldi con i diritti SIAE”. Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti è un fiume in piena mentre commenta il nuovo singolo “Maradona Y Pelé”, scritta da lui stesso e prodotta da Dardust, in uscita il 17 maggio. Il brano se la vedrà nella lotta dei tormentoni estivi con Loredana Bertè (“Tequila e San Miguel”) e ...

Nuovo codice della strada approvato/ Stretta sugli smartphone e Sull'alcol : Nuovo codice della strada, Stretta sull'utilizzo degli smartphone alla guida, e sulla conduzione di un veicolo con tasso alcolemico

Theresa May dice che il Parlamento britannico voterà di nuovo Sull’accordo per Brexit all’inizio di giugno : La prima ministra britannica Theresa May ha fatto sapere che all’inizio di giugno, nella settimana che inizierà il 3, ci sarà una nuova votazione del Parlamento sull’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, a prescindere dall’appoggio o meno del Partito

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 15 Maggio : Il “nuovo” Pd. Zingaretti vede il condannato andreottiano - che appoggia i dem : Alleanze L’ultimo acquisto dei dem: l’eterno ritorno di Pomicino L’incontro con Zingaretti – Il segretario vede l’ex ministro del Bilancio democristiano, che ha convinto i “suoi” a votare i democratici alle Europee di Vincenzo Iurillo I pomicioni di Marco Travaglio Lo so che non dovrei, ma è più forte di me: appena sento parlare di Paolo Cirino Pomicino non riesco a non pensare alla sua leggendaria tangente della Madonna. Sullo ...

All Together Now - tutto Sul nuovo show con Michelle Hunziker e J-Ax : Dal 16 maggio sei puntate in prima serata su Canale 5. Una trasmissione musicale con 50 concorrenti, più di 100 giurati e un...

Daniel Craig cade e si fa male Sul set del nuovo James Bond : interrotte le riprese del film : Attimi di apprensione per Daniel Craig. L’attore inglese si è infortunato dopo una caduta durante le riprese di “Bond 25“, l’ultimo film della saga di James Bond dedicata al leggendario agente segreto britannico “007”. A dare la notizia è il tabloid britannico The Sun: Craig stava girando una scena d’azione sul set in Giamaica quando durante una corsa è scivolato e caduto, riportando un problema alla caviglia. ...

Multe più salate e stretta Sulla droga. Come sarà il nuovo codice della strada : Arrivano tempi duri per i trasgressori del codice della strada. Il testo base predisposto da M5s e Lega - sono state accolte anche alcune proposte dell'opposizione - dovrebbe essere votato oggi nella Commissione Trasporti della Camera. Senza l'aumento della velocità a 150 km/h sulle autostrade a tre corsie, senza la possibilità per le biciclette di andare contro mano e senza il divieto di fumo alla guida. Come aumentano le sanzioni La ...

Spazio - l’annuncio di Trump : “la NASA è di nuovo grande - adesso torniamo Sulla Luna e poi andremo su Marte” : “Sotto la mia amministrazione, stiamo riportando la NASA alla grandezza e torniamo sulla Luna, poi su Marte. Sto aggiornando il budget per includere altri 1,6 miliardi di dollari in modo che possiamo tornare nello Spazio alla grande“. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, confermando il nuovo piano di sviluppo del settore dell’esplorazione spaziale degli Stati Uniti d’America. L'articolo Spazio, ...

RiSultati Serie B 38^ giornata : festa Lecce - è di nuovo Serie A! Dramma Foggia [FOTO] : 1/26 Foto Ingenito Renato/LaPresse ...