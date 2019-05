Stories Untold è il nuovo titolo gratuito presente nell' Epic Games Store

Stories Untold sarà il prossimo titolo gratuito dell'Epic Games Store : Come saprete, ogni mese Epic Games Store, il nuovo Store digitale della compagnia dietro all'Unreal Engine e Fortnite, offre due titoli per PC in regalo ogni mese.Da poche ore è disponibile gratuitamente il rompicapo World of Goo, che tra l'altro per l'occasione è stato aggiornato per supportare i PC odierni, con l'introduzione del formato 16:9 e alcune delle migliorie introdotte nelle versioni più recenti, come quella per Nintendo Switch. Se ...