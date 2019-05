STEEP | Ubisoft vi regala la versione PC del suo titolo sportivo

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019)ha annunciato che laPC del suodedicato agli sport estremi) è disponibile al download gratuito per tutti, è infatti possibile scaricare (e sarà vostro per sempre) il gioco da oggi fino alla mezzanotte del 22 maggio.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli interessati dovranno accedere al proprio account Uplay e seguire le semplici istruzioni che trovate sul sito di. Una volta fatto questo e ricevuto la mail di conferma, potrete richiedere il gioco. Prima di proseguire teniamo a precisare che laproposta daè quella base, ovvero non comprende le espansioni degli X Games e delle alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, tuttavia sarà presente il multiplayer e tutti gli aggiornamenti pubblicati dall'uscita del. "Scivola sui pendii di un mondo innevato. Allacciati le cinture e preparati per degli stunt epici mentre ti fai ...

