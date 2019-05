Star allo Specchio | trucco | onde e workout alla Cristina Marino

NBA – Warriors - Steve Kerr allontana le voci di mercato : “Klay Thompson vuole reStare e lo vogliamo anche noi” : Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, allontana le possibili voci di una partenza di Klay Thompson dalla franchigia della Baia In estate i Golden State Warriors potrebbero doversi abituare all’idea di smontare, almeno in parte, la ‘Death Lineup’ che li ha resi imbattibili negli ultimi anni. Dato come molto probabile l’addio di Kevin Durant, con i New York Knicks in pole per il suo arrivo, resta da chiarire la situazione lagata a ...

Roma - Pallotta si scaglia contro le radio capitoline : “Starebbero a raccontare cazzate per tutto il giorno” : Il presidente del club giallorosso non ha usato mezzi termini per pungere le radio Romane, sottolineando la sua voglia di vederle chiudere James Pallotta non perde occasione per far parlare di sè, questa volta attaccando le radio Romane colpevoli, secondo il presidente della Roma, di parlare solo ed esclusivamente di calcio. LaPresse/Alfredo Falcone Un attacco diretto, arrivato dal palco dello ‘Sport Decision Makers Summit‘, ...

Sarri allontana la Roma : “Voglio reStare al Chelsea” : Maurizio Sarri allontana la Roma dal suo percorso professionale. "Come ho sempre detto, voglio restare - afferma l'ex tecnico del Napoli alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht - Il mio obiettivo è quello di restare nel calcio inglese: mi piace molto, così come l'atmosfera negli stadi. Quindi, se posso farlo, voglio rimanere qui". Quel breve inciso ("Se posso farlo") lascia speranze ai giallorossi anche se la conferma del ...

Lo spettro del caos e della mala gestione del denaro fa capolino dietro allo sviluppo senza fine di Star Citizen : Lo sviluppo di Star Citizen, titolo di Cloud Imperium Games, si protrae da ben otto anni con un totale di 288 milioni di dollari raccolti, e nonostante tutto questo la fine non sembra essere ancora vicina, riporta Gamesindustry.Stando a quanto si evince da un resoconto stilato da Forbes, sembrerebbe che la causa possa ricercarsi in una cattiva gestione del denaro, in pratiche di leadership poco chiare e in un mix di entrambi questi fattori.Star ...

Roma - Allegri su Conte : il tecnico bianconero vuole reStare alla Juve e fa felice Pallotta : Come se non bastasse Conte, ecco anche l'emiro. Di questi tempi la Roma, sempre all'inseguimento del 4° posto, non si fa mancare niente. Così si distrae, anche piacevolmente, guardando oltre il ...

Se Insigne vuole fare la Starlet - allora non può essere il capitano di Ancelotti : L’equivoco enorme su Lorenzo Insigne emerge in questi giorni e probabilmente troverà nel prossimo mercato la sua soluzione. Ma non è certo in questi giorni, invece, che la questione ha origine. Da sempre considerato un grande talento, quale effettivamente è, Insigne si sperava che potesse diventare anche un grande calciatore, e possibilmente un campione. Ma solo occasionalmente ha dimostrato di essere decisivo, e quasi mai è stato continuo. ...

Venezia - trovata morta l'imprenditrice amata dalle Star di Hollywood : è giallo : Eleonora Rioda, la "regina" dei matrimoni vip, è stata trovata morta nella sua casa di Venezia. Le cause del decesso non sono state ancora chiarite. La giovane imprenditrice, da tempo, lottava contro una grave malattia che l'aveva fortemente debilitata. Forse, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente ed un malore non le ha lasciato scampo, ma per ora non si esclude alcuna ipotesi. Neppure quella dell'estremo gesto. Non chiare le cause ...

Dal Portogallo sono sicuri : "Ronaldo ha dato il beneStare per Joao Felix" : L'indiscrezione arriva direttamente dal Portogallo. 'A Bola' assicura: Cristiano Ronaldo appoggerebbe l'eventuale arrivo di Joao Felix alla Juventus. La testata portoghese spiega come, secondo fonti ...

Freccia Vallone 2019 : la Startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Alejandro Valverde e Julian Alaphilippe : Archiviata con la sensazionale vittoria di Mathieu Van der Poel (Corendon Circus) l’Amstel Gold Race, il trittico delle Ardenne prosegue mercoledì 24 aprile con la Freccia Vallone 2019, classica belga del calendario ciclistico internazionale. Considerata l’assenza del fuoriclasse olandese, l’attesa sarà soprattutto rivolta nei confronti del francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), vincitore lo scorso anno e grande ...

Lazio - novità per i tifosi : visione 3D dei posti allo stadio per acquiStare i biglietti : Parte la vendita dei biglietti della SS Lazio sulla piattaforma TicketOne con una nuova rivoluzionaria funzionalità: grazie a YourSeats360 cambia radicalmente l’esperienza di acquisto perché, fornendo una visuale in 3D, gli utenti potranno vivere un’esperienza immersiva e interattiva dello stadio. Con immagini panoramiche e giroscopiche a 360°, si può testare la vista da ogni posto dell’impianto e confrontare sedute […] L'articolo Lazio, ...

Roma - lo sceicco del PSG vuole acquiStare il club giallorosso? Il pensiero di Pallotta : Il presidente della Roma, James Pallotta, ha smentito la notizia data dal ‘Corriere dello Sport‘ secondo cui il numero uno giallorosso avrebbe ricevuto un’offerta di 400 milioni di euro per l’acquisto del club da parte di un fondo arabo vicino a Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg. Pallotta ha pubblicato su Twitter la foto della prima pagina del ‘Corsport’, che lo ritrae al fiando del titolo ...