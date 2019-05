Squawka Football – Cercate uno stopper? Il top al mondo è Koulibaly

forzazzurri

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il portale, ha indicato Kalidoucome miglior opzione da suggerire al Manchester United per lochiesto da Ole Gunnar Solskjær.top player – Il portale si occupa di statistiche, grafici, mercato ed analisi relativi ai principali campionati delutilizzando dati Opta. Tramite Twitter ha suggerito al Manchester che: “L’unica scelta per il ruolo didel Napoli. L’enorme difensore senegalese è un ingiusto mix di instinto difensivo, capacità atletiche, intelligenza nella posizione e nella decisione.” Già nel corso delle precedenti sessioni di mercato il difensore azzurro era stato accostato alla ex squadra di Josè Mourinho ma il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha sempre rispedito al mittente le offerte, anche quando hanno superato i 100 milioni di euro. Il tweet: 5....