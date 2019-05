Spoiler U&D | Natalia avrebbe abbandonato lo studio dicendo addio ad Andrea

Spoiler U&D - Armando lascia lo studio e accusa tre dame : 'Gemma viene pagata' : Lo scorso 14 maggio negli studi Elios è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al Trono Over. Secondo le prime anticipazioni fornite da un noto sito internet, uno dei cavalieri prima di concludere il suo percorso all'interno dello storico dating, avrebbe lanciato delle pesanti accuse nei confronti di tre dame. Il protagonista coinvolto nella vicenda sarebbe Armando Incarnato che a sua volta avrebbe puntato il dito contro ...

Spoiler U&D - Stefano e Pamela al capolinea - la Di Padua dichiara : 'Faccio ciò che sento' : Il Trono Over di Uomini e Donne si sta trasformando in una soap opera italiana con rotture e misteri tutti da risolvere. In perfetto stile 'Beautiful' , nelle prossime puntate dedicate a dame e cavalieri, si arriverà ad una clamorosa rivelazione. Stefano Torrese e Pamela Barretta, che proprio all'interno del parterre 'mariano' si sono conosciuti qualche mese fa, torneranno per condividere la propria felicità con i telespettatori. E il loro ...

Spoiler U&D - presunto ritorno di fiamma tra il Guarnieri e la Platano : Roberta sbotta : Tutti gli amanti di Uomini e Donne in particolare del Trono Over, presto potrebbero assistere ad un vero e proprio colpo di scena. Secondo alcune voci dei rumors riportate dal sito Isa&Chia, Riccardo Guarnieri avrebbe chiesto alla redazione di far tornare in studio la sua fidanzata Ida Platano. I due protagonisti del dating condotto da Maria De Filippi hanno appassionato i telespettatori con la loro storia fatta di alti e bassi. Dopo ...

U&D - Spoiler trono over : Guarnieri richiama Ida - Roberta Di Capua si intromette : Una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al trono over è avvenuta lo scorso 8 maggio. Stando alle anticipazioni vi sono stati risvolti clamorosi e inaspettati per alcuni protagonisti del parterre. Secondo quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Riccardo Guarnieri avrebbe chiesto alla redazione di Maria De Filippi, di richiamare in trasmissione la sua ex Ida Platano nel tentativo di convincerla a dargli un'ulteriore ...

U&D - Spoiler trono della Cavaglià : pioggia di baci per Manuel e Giulio : Appuntamento con le anticipazioni relative alla nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta lo scorso 7 maggio negli studi Elios di Roma. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Andrea Zelletta ha perso una delle sue corteggiatrici, in quanto Muriel ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Il percorso di Giulia Cavaglià, già da diverse settimane, è incentrato su due corteggiatori, Manuel ...

U&D - Spoiler Trono Classico : Zelletta bacia Natalia - Muriel se ne va : Martedì 7 maggio c'è stata una registrazione del Trono Classico di Uomini e donne dove tutti aspettavano la scelta da parte di uno dei tronisti. Niente di ciò è avvenuto, anche se i percorsi di Andrea, Giulia e Angela stanno volgendo al termine. Manca davvero poco alla scelta finale e, da quanto rivelano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', sembra che tutti i tronisti siano rimasti con due corteggiatori a testa. Nell'ultima ...

Spoiler U&D registrazione 7 maggio - la Mennoia annuncia : 'Ospiti due coppie' : Oggi pomeriggio sarà registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. A dare l'annuncio ufficiale è stata Raffaella Mennoia. La caporedattrice del talk show di Maria De Filippi, attraverso le Instagram Stories, ha annunciato di prepararsi per un'altra emozionante puntata. All'interno del filmato ha voluto, però, regalare ai fan più accaniti della trasmissione un piccolo Spoiler. La donna ha, infatti, detto che in puntata ci ...

U&D - Spoiler puntata odierna : Roberta lascia il trono over dopo il rifiuto di Armando : Oggi 7 maggio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over, dove scopriremo tutte le novità riguardanti dame e cavalieri. dopo l’abbandono di Rocco, avvenuto nel corso della puntata trasmessa ieri pomeriggio, altri due protagonisti sono pronti a lasciare il parterre di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News infatti, veniamo a sapere che ...

U&D - Spoiler del 6 maggio : Rocco sbotta contro la Galgani e abbandona : Oggi pomeriggio a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni inizio settimana al trono over. Come consuetudine si parlerà di Gemma Galgani, la quale avrà nuovamente uno scontro con Tina a causa di Salvatore. Rocco Fredella invece, in lacrime, si dirà stanco delle continue accuse della dama torinese nei suoi confronti e deciderà di abbandonare lo studio di Maria De Filippi. Nel corso del ...

Spoiler U&D : le scelte di Andrea - Giulia e Angela non dovrebbero essere in prime time : L'indiscrezione diffusa dal sito di Davide Maggio pochi minuti fa ha colto di sorpresa tutti i fan di Uomini e Donne: stando a quanto riportato dal portale, le scelte degli attuali protagonisti del Trono Classico non dovrebbero essere trasmesse in prima serata. Dunque gli speciali che qualche mese fa la trasmissione aveva dedicato a Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzalez non dovrebbero ripetersi per i "colleghi" ...

Spoiler U&D : Rocco - Michele e la Di Padua abbandonano lo show : Proseguono le puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, che ha visto nel corso delle ultime puntate svariati colpi di scena. Nella registrazione avvenuta il 1 maggio, la cui messa in onda è prevista tra qualche giorno, alcune persone del parterre hanno deciso di abbandonare definitivamente il programma. Tra coloro che hanno annunciato il loro addio a Maria De Filippi, troviamo in primo luogo il cavaliere Rocco ...

Spoiler U&D : Stefano e Simona erano già una coppia - spunta l'audio che li incastrerebbe : In questi giorni è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Stando a quelle che sono le anticipazioni trapelate, pare proprio che ne siano accadute di tutti i colori. Innanzitutto, dagli Spoiler si evince che tre persone del parterre hanno deciso di lasciare il programma: si tratta di Rocco, Michele e Roberta. Inoltre, Massimiliano ha portato in studio un audio riguardante Simona e Stefano, dal quale si evincerebbe ...

U&D - Spoiler Over : Fredella abbandona il programma seguito da Michele e Roberta : Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne dedicata al trono Over avvenuta il 1 maggio vi sono stati clamorosi colpi di scena, come ci riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news'. In studio vi è stato un duro sfogo di Rocco Fredella il quale, stanco delle continue accuse di Gemma sul fatto di essere in trasmissione solo per la visibilità, ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Da quanto si ...

U&D Spoiler registrazione di ieri : Daffrè non si presenta in studio - la Nasti in lacrime : Nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta ieri 29 aprile è successo un po' di tutto come rivelano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news'. In puntata erano presenti Teresa e Andrea e Ivan e Sonia, i quali hanno raccontato come sta procedendo tra loro. Ad animare lo studio i pianti e le discussioni tra tronisti e corteggiatori come il caso di Angela Nasti che in lacrime ha preso atto dell'assenza di ...