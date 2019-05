Spagna | arrestato Josu Ternera | ex capo politico dell’Eta Era ideatore della strage

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) L’exdell’ormai disciolta organizzazione separatista basca Eta, Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, meglio conosciuto come, è statostamattina in Francia. L’operazione, il cui esito è stato annunciato dal ministro dell’Interno spagnolo, è avvenuta “nelle prime ore del mattino di oggi a Sallanches, nelle Alpi francesi” e ha messo fine a una latitanza che andava avanti dal 2002. L’operazione, ribattezzata “infanzia rubata”, in riferimento all’attentato del 1987 ideato danelle caserme di Saragozza nel quale morirono undici persone, tra cui sei minori. Era stato proprio lui, oggi gravemente malato, a registrare la dichiarazione finale con cui l’organizzazione aveva annunciato la fine dell’organizzazione. L’Euskadi ta Askatasuna, meglio conosciuta come Eta, aveva ...

