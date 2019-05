Somalo si lesiona il pene durante un tentativo di circoncisione

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Fabrizio Tenerelli Un migrantedi circa vent'anni è stato soccorso all'alba sulla passerella Squarciafichi, a ridosso del fiume Roya Si è tagliato ilun probabiledi. E’ accaduto, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Protagonista è un migrantesoccorso, di circa vent’anni, soccorso verso l’alba, sulla passerella Squarciafichi, a ridosso del fiume Roya. La dinamica dell’accaduto è ancora fase di accertamento, ma da quanto si apprende ha riportato una “lesione traumatica cutanea del”, così recita il referto. Pare che abbia perso molto sangue e la sua prognosi è di venti giorni, salvo complicazioni, visto che la ferita riguarda una zona particolarmente delicata. Sul caso sta ora indagando la polizia con non poche difficoltà per ricostruire la vicenda, visto lo straniero non parla l’italiano e neppure altre lingue ...