Silvio Berlusconi | la bomba di Roberto Maroni su Matteo Salvini | Il Cav non ci

Silvio Berlusconi - loda a sorpresa Luigi Di Maio : "Il suo più grande talento" : Non si è mai sentito Silvio Berlusconi dire qualcosa di positivo sul Movimento 5 stelle o sul suo leader Luigi Di Maio. Ma oggi 16 maggio il Cavaliere, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, ha lasciato tutti di stucco affermando che "Di Maio ha un vero talento nella comunicazione". Proprio co

Silvio Berlusconi - la benedizione : "Mario Draghi in politica sarebbe solo un bene per l'Italia" : "Sì, sarebbe bene". Se si trovasse uno spazio di una certa autorevolezza nella politica italiana a Mario Draghi, quando terminerà il suo attuale mandato. Silvio Berlusconi, ospite di Stasera Italia su Rete 4, lancia il presidente uscente della Banca centrale europea nella politica italiana. Dice di

Silvio Berlusconi? No - Urbano Cairo - indiscreto-Minzolini : il piano del M5s per far fuori l'editore : L'ultima battaglia lanciata da Luigi Di Maio e il M5s sul contrasto al conflitto di interessi per i politici imprenditori punta a un obiettivo ben diverso da Silvio Berlusconi. In Forza Italia ne erano già convinti da giorni, a partire da Antonio Tajani, ma è Augusto Minzolini sul Giornale a chiarir

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi imperatore : balzo dei ricavi - il Biscione in orbita : Pier Silvio Berlusconi può esultare ancora una volta davanti agli ultimi conti di Mediaset, più che positivi. Per quanto la raccolta pubblicitaria sia calata del 4,4% nel primo trimestre del 2019, i costi per Cologno Monzese si sono ridotti rispetto allo scorso anno, quando a pesare sul bilancio c'e

Silvio Berlusconi difende Fazio “grave la censura - i contratti si rispettano” : Silvio Berlusconi difende Fazio “grave la censura, i contratti si rispettano” Il leader di Forza Italia e gerarca per lungo tempo del centrodestra è stato ospite in studio da Myrta Merlino a “L’aria che tira”, noto talk di La7. Si è parlato molto dei dissapori tra Salvini e Fazio che avrebbero potuto portare alla riduzione del numero di puntate condotte da uno dei principali giornalisti della RAI. I parallelismi si sprecano ...

Silvio Berlusconi : “Se Matteo Salvini vuole vincere deve abbandonare i 5 Stelle e allearsi con me” : Silvio Berlusconi è sicuro: "Presto Matteo Salvini comprenderà di dover abbandonare il Movimento 5 Stelle per tornare al governo con il centrodestra - ha spiegato l'ex presidente del Consiglio - in tutte le elezioni fatte abbiamo vinto insieme, tranne che in Sicilia, dove, senza unirsi a noi, la Lega ha perso".Continua a leggere

Cartabianca - Silvio Berlusconi ‘bacchetta’ Bianca Berlinguer : “La televisione non si fa così” : “Grazie, grazie al presidente Berlusconi, sa che siamo vincolati a tempi rigidissimi”. Bianca Berlinguer conclude così l’intervista andata in onda nel suo CartaBianca a Silvio Berlusconi ma lui non riesce a fare a meno di “bacchettarla”: “Lei mi ha interrotto troppe volte, la televisione secondo me non si fa così”, dice il leader di Forza Italia. “Lo sapevo che qualche critica me la doveva ...

Milan - che picconata di Silvio Berlusconi : fischiano le orecchie di Gattuso : L’ex presidente del Milan ha lanciato una frecciata a Gattuso, criticando il modulo utilizzato dall’allenatore rossonero Gattuso, Conte, Di Francesco e Sarri. Chi vorrebbe da tifoso al Milan? “Mi astengo da dare indicazioni, che potrebbero suscitare inconvenienti”, taglia corto Silvio Berlusconi a ‘L’Aria che tira’. Spada/LaPresse Il Cavaliere poi però si lascia andare ad una velenosa frecciata: ...

Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini : "Cosa penso dei suoi comizi - cosa dovrebbe fare". E su Fabio Fazio... : La campagna elettorale in vista delle elezioni Europee si infiamma. A parlare, ora, è Silvio Berlusconi, che si concede in un'intervista a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Il leader di Forza Italia parla a tutto campo. Si parte ovviamente da Matteo Salvini: "Con Salvini - spieg

Silvio Berlusconi - così Di Maio sta prendendo in giro Salvini : "Basta farti umiliare" : Silvio Berlusconi non ha dubbi sull'urgenza per Matteo Salvini di prendere una decisione, una volta per tutte. In un'intervista a La Stampa, il presidente di Forza Italia ha rilanciato l'appello al leader della Lega perché stacchi al più presto la spina al governo con il M5s e Luigi Di Maio, almeno

Silvio Berlusconi : “Matteo Salvini umiliato da Giuseppe Conte - ora faccia cadere il governo” : Silvio Berlusconi torna ad attaccare l'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle, chiedendo al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini di staccare la spina al governo subito dopo le elezioni europee. E chiede anche al Partito Popolare Europeo di abbandonare l'alleanza coi socialisti e volgere lo sguardo a destra.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - la rivolta nella chat di Forza Italia svela il clima teso : 40 parlamentari se ne vanno : Sono saltati i nervi a più di un big all'interno di Forza Italia quando l'agenzia Adnkronos ha scoperto una sorta di "scissione" nella chat interna su Whatsapp dei parlamentari azzurri. La tensione è arrivata alle stelle, finché non è dovuto intervenire direttamente Silvio Berlusconi per placare gli

Silvio Berlusconi da Bruno Vespa a Porta a porta : 'Posso arrivare al 25 per cento' : ... escludendo scissioni e bacchetta Giovanni Toti:'non ha molto seguito nel partito e poi chi ha lasciato Fi alla fine è, sempre sparito dalla scena politica'.

Silvio Berlusconi da Bruno Vespa a Porta a porta : "Posso arrivare al 25 per cento" : "Me la sono vista brutta, ma mi hanno detto i medici che ho avuto una ripresa formidabile. Pensavo di essere arrivato all’ultimo momento della mia avventura umana...". Silvio Berlusconi ritorna in tv dopo il ricovero il 30 aprile scorso al San Raffaele di Milano per un'occlusione intestinale, esatta