liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Siamo d’accordo con i tantini che ieri, con in testa Cateno De Luca, hanno messo a nudo il gioco del 'continuo rimando'. Urge adesso una netta presa di posizione in Assemblea Regionale da parte di quei deputati, liberi e forti, in primis i nostri rappr

TV7Benevento : Sicilia: Picciolo (Sf), 'bene marcia dei sindaci, ora proposte serie all'Ars'... - DemRifSicilia : COMUNICATO STAMPA 15.05.2019 MARCIA DEI SINDACI A PALERMO, PICCIOLO: 'CHIEDIAMO CHE VENGA RESTITUITO AI SICILIANI… -