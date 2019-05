Si può punire un' insegnante per le castronerie degli alunni?

ilfoglio

(Di giovedì 16 maggio 2019) La Digos è arrivata in un istituto tecnico di Palermo per verificare in quali termini, proiettando un power point in aula magna, due studenti abbiano accostato il decreto sicurezza alle leggi razziali e Salvini a Mussolini. Per il momento il Miur ha sospeso la loro prof. di Italiano e già si è scate

