Serie B | rigettato dalla Corte Federale il ricorso del Palermo | da domani i play off

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) InB, poco dopo le ore 19 di questa sera è stata diramata la sentenza con la quale lad'AppellohaildelCalcio riguardo alla sospensione cautelare della disputa deioff, che come da calendario avranno quindi regolarmente iniziovenerdì 17 maggio alle ore 21,00 con la prima gara in programma Spezia-Cittadella. L'udienza di secondo grado fissata per giovedì 23 maggio, venerdì la sentenza E' un duro colpo per la società rosanero che perde, così, la sua prima battaglia legale ed ora dovrà sperare nella sentenza di secondo grado per avere trasformata la retrocessione inC, magari, in una pesante penalizzazione. Sarà quindi di vitale importanza l'udienza di secondo grado fissata dal TribunaleNazionale per giovedì 23 maggio, alle 14.30, a conclusione della quale conosceremo il futuro del club siciliano e, soprattutto, ...

salvione : Serie B, rigettato il ricorso del Palermo: via ai playoff - MarcoStephans92 : RT @CorSport: #SerieB, rigettato il ricorso del #Palermo: via ai #playoff ?? - CorSport : #SerieB, rigettato il ricorso del #Palermo: via ai #playoff ?? -