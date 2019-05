SEGA Mega Drive Mini | Capcom porterà alcuni titoli sulla mini console

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019) Attraverso un comunicato stampa veniamo a conoscenza dei nuovi dieci giochi che saranno presenti all'interno del, disponibile a partire dal 19 settembre. Il mese scorso abbiamo dato uno sguardo alla lista dei primi venti giochi ed oggi se ne aggiungono altri 10. A partire dal mese di giugno infine, verranno svelati i restanti dieci, per un totale di 40 giochi assolutamente imperdibili.Ecco la lista dei dieci giochi svelati oggi.Inoltre, il controller a 6 tasti delsarà disponibile a fine Agosto a €19,99. Il controller sarà utilissimo, specialmente con giochi come Street Fighter II: Special Champion Edition, Comix Zone e Beyond Oasis.Leggi altro...

