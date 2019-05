Scuola : prof sospesa - avvocato 'nessun accostamento al Duce nè indottrinamento' (2) :

Studenti paragonano Matteo Salvini al Duce in una Scuola di Palermo - professoressa sospesa : In una scuola di Palermo una professoressa è stata sospesa per non aver vigilato sui suoi Studenti di quattordici anni che, durante la Giornata della memoria, hanno presentato un video in cui il leader della Lega Matteo Salvini e il suo decreto sicurezza venivano accostati e paragonati al Duce e le leggi razziali.

Albavilla - si sente male a Scuola e si accascia su un banco : prof incinta muore a 41 anni : Si è accasciata su un banco sotto gli occhi sconvolti e spaventati dei suoi alunni e non si è più ripresa. Tragedia nell'istituto comprensivo J.F. Kennedy di Albavilla, comune in provincia di Como. Laura Forni aveva 41 anni ed aspettava una bambina: ieri mattina era in servizio come supplente di materie artistiche in una terza media, quando si è sentita male. I primi a soccorrerla sono stati proprio gli alunni e poi i colleghi. Malgrado ...

Scuola/ Esame di terza media - un'opportunità anche per prof e dirigenti : Compie 2 anni la riforma dell'Esame di Stato del primo ciclo. Il collegio dei docenti deve fare in modo che un anno di SCUOLA non sia passato inutilmente

L'emozionante accoglienza degli studenti al professore tornato a Scuola dopo la malattia - VIDEO : La scena è stata ripresa da un VIDEO che è diventato virale in tutto il mondo. Una versione più estesa e ripresa dall'alto della stessa scena. dopo il benvenuto, il professore Muharrem Poyrazolu ha ...

Bellagio - incidente a Scuola Professore al pronto soccorso : Allarme poco prima delle 13 alla scuola di via Vitali a Bellagio. Un Professore di 51 anni sarebbe rimasto ferito in modo involontario durante una lezione e avrebbe riportato un occhio tumefatto che ...

Scuola/ Nuovi presidi e nuovi prof in un paese povero e per vecchi : Chiedersi dov'è finito e cosa fa oggi il preside è chiedersi dove va la SCUOLA. Dovrebbero essere le scuole a scegliersi chi le dirige

Il professore torna a Scuola dopo 8 mesi di chemioterapia e i suoi studenti lo accolgono così : il video che emoziona : Muharrem Poyrazoglu, professore di geografia di una scuola superiore del distretto di Çorlu, in Turchia, ha abbandonato la cattedra per otto mesi dopo che gli era stato diagnosticato un cancro allo stomaco. Al ritorno in aula, i suoi studenti gli hanno fatto una sorpresa, accogliendolo con canti, striscioni e palloncini colorati. L’insegnante, come si vede nel video, scoppia in lacrime e viene abbracciato dalla moglie, che lo aveva ...

Lodi - aggressione a Scuola. Parla la prof : "Tanta amarezza" : Lodi, 4 maggio 2019 - Tanta solidarietà dalle istituzioni, ma lo choc non è ancora passato. vittoria bellini, 63 anni, da 39 in cattedra, ripensa alla disavventura che le è capitata. a quell'...

Educazione civica a Scuola - lunedì in Aula. E parte la protesta social dei prof : «Così è una farsa» : «I fatti di cronaca che siamo costretti a leggere tutti i giorni e, più in generale, la consapevolezza del ruolo fondamentale delle nostre istituzioni scolastiche nel percorso di formazione e di ...

Professore Scuola ‘Vivona’ vola da terzo piano : ipotesi suicidio : Roma – E’ ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale San Camillo di Roma, un Professore di Storia e Filosofia del liceo Francesco Vivona di via della Fisica, all’Eur. L’uomo, che ha riportato diverse fratture ma non e’ in pericolo di vita, e’ precipitato dalla finestra del bagno del terzo piano della scuola ed e’ stato ritrovato poco prima delle 9 nel cortile interno dell’istituto. Sul ...