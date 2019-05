Scuola | il giuramento di fedeltà per i docenti? Senza storia non c’è futuro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Ecco per il mio blog un testo di Stefano D’Errico, segretario nazionale Unicobas& Università. Si contrappone al disegno di legge della leghista Giulia Bongiorno sul ripristino per ideldialle leggi dello Stato, che venne eliminato nel 1981 grazie a Sandro Galli (l’insegnante anarchico che fece da solo per lapiù di quanto abbiano mai osato immaginare partiti, sindacati, “costituzionalisti” e movimenti). di Stefano d’Erriconon c’è. Come ora la linea politica di Matteo Salvini tocca anche la, durante gli anni di piombo c’era il fermo di polizia e (ancora) il Codice (fascista) Rocco. All’epoca Sandro Galli, insegnante anarchico di Bologna, si oppose aldialle leggi dello Stato, preteso ancora dalla Repubblica a ratifica dell’assunzione nella, come prima dai Savoia e da Benito ...

ItalianNavy : #Venezia, giuramento Scuola Navale Militare Francesco Morosini. Le parole del #CSMM amm. #Girardelli: 'In questo is… - ItalianNavy : Preparativi particolari oggi a #Venezia per il giuramento presso la scuola navale militare Francesco Morosini. I 68… - fulminax : RT @ItalianNavy: #Venezia, giuramento Scuola Navale Militare Francesco Morosini. Le parole del #CSMM amm. #Girardelli: 'In questo istituto… -