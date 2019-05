Scontri Coppa Italia |  Lulli Ospol Csa | “Adesso basta | vogliamo essere equiparati alla

Finale coppa Italia : 5 arresti e 3 daspo tra ‘Irriducibili’ il computo totale dopo Scontri : Roma – Sono 5 in totale i tifosi appartenenti agli ‘Irriducibili’ della Lazio arrestati ieri dalla Polizia di Stato in occasione dell’incontro di calcio disputatosi allo stadio Olimpico di Roma. I primi due, ultra’ laziali fermati nel pomeriggio nei pressi della sede storica degli ‘Irriducibili’ della Lazio, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di ...

Finale coppa Italia : Scontri tra ultrà e Polizia prima di Atalanta-Lazio : Roma – scontri tra tifosi e forze dell’ordine, con idranti in azione e lacrimogeni nei pressi di Ponte Milvio, a largo Maresciallo Diaz. Dagli ultras un fitto lancio di bottiglie verso gli agenti in tenuta antisommossa. Diversi i petardi esplosi. Una macchina della Polizia di Roma Capitale incediata nei pressi dello stadio Olimpico. Questo il primo bilancio dei danni degli scontri tra gli uomini del Reparto Mobile della Polizia e ...

Atalanta-Lazio - Scontri tra ultras e polizia prima della finale di Coppa Italia. FOTO : Atalanta-Lazio, scontri tra ultras e polizia prima della finale di Coppa Italia. FOTO I tifosi laziali hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine e incendiato una macchina della polizia Municipale. Un agente è rimasto ferito a un orecchio. Fermate due persone durante i controlli preliminari Parole ...

Coppa Italia - Scontri tra polizia e tifosi prima della finale Atalanta-Lazio. FOTO : Coppa Italia, scontri tra polizia e tifosi prima della finale Atalanta-Lazio. FOTO Gli ultrà laziali hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine e incendiato una macchina della polizia Municipale. Un agente è rimasto ferito a un orecchio. Fermate due persone durante i controlli preliminari Parole chiave: ...

Coppa Italia - Scontri prima di Lazio-Atalanta : auto dei vigili a fuoco - due agenti feriti : Pre-partita ad altissima tensione per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Un gruppo di circa duecento ultrà biancocelesti, infatti, è stato protagonista di scontri con le...

Coppa Italia - Scontri e auto in fiamme prima della finale - i dettagli : Ancora scontri per una partita di calcio: nei pressi dello stadio Olimpico tafferugli tra ultras della Lazio e forze dell’ordine : “A poche ore dal fischio di inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, fuori dall’Olimpico si sono verificati scontri tra tifosi della Lazio e la Polizia. Le Forze dell’Ordine, schierate in assetto antisommossa, hanno risposto con cariche e sparando lacrimogeni ai ...

Coppa Italia - Scontri prima di Lazio-Atalanta : auto dei vigili a fuoco - un agente ferito : Pre-partita ad altissima tensione per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Un gruppo di circa duecento ultrà biancocelesti, infatti, è stato protagonista di scontri con le...

Coppa Italia – Scontri tra tifosi della Lazio e polizia : Come si era temuto, nonostante l’appello di Salvini, sono arrivati i primi Scontri tra tifosi della Lazio e forze dell’ordine. La redazione di Sportmediaset aggiorna la situazione spiegando: «A poche ore dal fischio di inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, fuori dall’Olimpico si sono verificati Scontri tra tifosi della Lazio e la polizia. Le Forze dell’Ordine, schierate in assetto antisommossa, hanno ...

Coppa Italia - Scontri e lanci di molotov a Ponte Milvio : un poliziottom ferito : Coppa Italia, tafferugli in corso nei pressi di Ponte Milvio a pochi minuti dall’inizio della gara tra Atalanta e Lazio Un appartenente alla polizia locale è rimasto ferito all’orecchio nel corso dei tafferugli che si stanno verificando nella zona di Ponte Milvio a Roma, a qualche centinaio di metri dallo stadio Olimpico dove si disputerà la finale di Coppa Italia. Alcuni ultrà della Lazio avrebbero lanciato oggetti e una ...

Coppa Italia - Scontri allo Stadio Olimpico di Roma : in fiamme un'auto dei Vigili : In duecento, per lo più tifosi laziali, si sono radunati a Roma nella zona dello Stadio Olimpico dove si sta per disputare...

Atalanta-Lazio - Scontri fuori dall'Olimpico prima della finale di Coppa Italia : Violenze e scontri a poche ore dal fischio di inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta: nei pressi dello stadio Olimpico di Roma si sono registrati scontri tra tifosi della Lazio e la Polizia. Le Forze dell'Ordine, schierate in assetto antisommossa, hanno risposto con cariche e spara

Coppa Italia – Scontri tar tifosi della Lazio e polizia : Come si era temuto, nonostante l’appello di Salvini, sono arrivati i primi Scontri tra tifosi della Lazio e forze dell’ordine. La redazione di Sportmediaset aggiorna la situazione spiegando: «A poche ore dal fischio di inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, fuori dall’Olimpico si sono verificati Scontri tra tifosi della Lazio e la polizia. Le Forze dell’Ordine, schierate in assetto antisommossa, hanno ...

Coppa Italia - Scontri fuori dall’Olimpico prima di Lazio-Atalanta : polizia carica e spara lacrimogeni : scontri fuori allo stadio Olimpico a Roma quando mancano poco meno di due ore dal fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. La polizia, schierata in assetto antisommossa, ha risposto con cariche e usando sia idranti che lacrimogeni per provare a disperdere i gruppi di ultras che hanno lanciato sampietrini, fumogeni e bottiglie di birra all’indirizzo delle forze dell’ordine. L'articolo Coppa Italia, ...

Coppa Italia - Scontri prima di Lazio-Atalanta : auto dei vigili a fuoco : Pre partita della finale di Coppa Italia Lazio-Atalanta ad alta tensione. Una vettura dei vigili urbani è andata a fuoco vicino a ponte Milvio. Nel corso dei...