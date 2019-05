Sandra Milo svela i particolari della sua notte di sesso per denaro | “Lui ha saldato

Sandra Milo - non solo sesso per pagare le tasse : a cosa la ha costretta il suo ex : «Deborah, mia figlia, era piccola. Siamo negli anni sessanta. Il padre di mia figlia Moris Ergas voleva portarmela via perché all' epoca risultavo sposata con un altro (il marchese Cesare Rodighiero sposato nel 1948. Un matrimonio durato 21 giorni, ndr). Allora ho deciso di rinunciare a tutto pur di

Sandra Milo : età - altezza - peso - marito e figli : Sandra Milo è considerata un’icona della storia del cinema italiano. Musa di Federico Fellini, nel corso della sua carriera è stata attrice prediletta d’innumerevoli registi di talento, oltreché amante e personaggio controverso. ‘’Nell’Italia del boom c’era la Lollo, c’era Sophia Loren e in mezzo arrivai io la Sandrocchia’’ raccontava ironica in un’intervista dell’epoca. Determinata a essere indipendente dopo essere scappata dal primo ...

Sandra Milo a Storie Italiane : «Ridotta sul lastrico a causa del papà di Debora. Mi sono venduta a un amico che mi amava. Non avevo scelta» : Sandra Milo torna a confessarsi davanti a telecamere di Storie Italiane dopo la rivelazione choc di ieri. L’attrice aveva dichiarato in chiusura di trasmissione: “Per pagare i miei debiti mi sono concessa a un uomo”. Oggi Eleonora Daniele è tornata sull’argomento per chiarire alcuni aspetti. “A quale periodo della tua vita risale quello che hai raccontato? “- chiede la Daniele. “Debora era piccola ...

Storie Italiane - Sandra Milo shock : «Per pagare i debiti mi sono venduta ad un uomo» – Video : Sandra Milo - Storie Italiane Rivelazione shock di Sandra Milo a Storie Italiane: l’ex musa di Fellini, nella puntata del programma di Eleonora Daniele andata in onda ieri, ha infatti confessato di essersi concessa ad un uomo, in passato, per pagare i suoi debiti con il fisco. Visibilmente commossa, l’attrice ha parlato per la prima volta di questo aneddoto delicato della sua vita. Dopo aver reso pubblici i suoi problemi ...

Sandra Milo a Storie Italiane : “L’uomo al quale mi sono venduta mi amava” : Sandra Milo torna a Storie Italiane: “Mi sono venduta a quell’uomo, ma non lo amavo…” E’ tornata ancora una volta nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, mercoledì 15 maggio 2019, Sandra Milo, dopo la confessione spiazzante di ieri quando, negli ultimi minuti della diretta, ha rivelato di essersi venduta ad un uomo, in passato, per poter pagare i suoi debiti. Intervistata di nuovo dalla padrona di casa ...

Sandra Milo : “Per pagare le tasse ho venduto il mio corpo. E non mi sono pentita” : Sandra Milo ha parlato in molti programmi televisivi dei suoi problemi economici: “Finalmente mi hanno tolto il blocco su quello che guadagno. Da oggi rinasco, sono di nuovo una lavoratrice che percepisce i suoi guadagni e sarò in grado di pagare le rate che stabilirà il fisco”, ha spiegato qualche giorno fa ad Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane. L’attrice si era detta disperata e aveva ammesso di aver pensato addirittura al ...

Sandra Milo : "Mi sono venduta ad un uomo che ha pagato i miei debiti" - : Gianni Nencini A Storie Italiane arriva la dichiarazione choc di Sandra Milo: "Mi sono venduta ad un uomo che ha pagato i miei debiti col fisco" Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Sandra Milo è tornata a parlare dei suoi problemi economici e del grosso debito che ha contratto col fisco italiano. Dopo aver raccontato la sua situazione finanziaria a Verissimo, dove aveva anche confidato di aver pensato al suicidio, ...

