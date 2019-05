Salute | Italia divisa | differenze geografiche | economiche e sociali influenzano il

Ministero della Salute : “In Italia nessun ritiro delle protesi al seno ruvide” : nessun ritiro dal mercato Italiano delle protesi al seno testurizzate, o ruvide, collegate all’insorgenza di un raro tumore, il linfoma anaplastico a grandi cellule Alcl: “Non si ravvedono motivazioni sufficienti per raccomandare il ritiro dalla disponibilita’ commerciale delle protesi testurizzate e non si pone indicazione alla rimozione della protesi liscia o testurizzata in assenza di sospetto clinico di Bia-Alcl”. Lo ...

Italiani lenti a cambiare per la propria Salute - aumentano i malati cronici e le persone non autosufficienti : Italiani ancora lenti a cambiare abitudini nocive per la salute come fumo, sedentarietà e alimentazioni scorrette, ma nel Bel Paese si muore sempre meno, grazie soprattutto ai miglioramenti nell’assistenza sanitaria e ai traguardi della medicina moderna. Sono questi, in estrema sintesi, i dati emersi dalla XVI Edizione del Rapporto Osservasalute, curato dall’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle Regioni Italiane. Un dato rilevante per la ...

Salute : 8 - 6 milioni di italiani consumatori di alcol a rischio - 700mila minori : Otto milioni e 600mila consumatori a rischio, 68mila persone alcoldipendenti prese in carico dai servizi alcologici, 4575 incidenti stradali rilevati soltanto da Polizia e Carabinieri. Questi alcuni dati contenuti nella Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 2018 in materia di alcol e problemi correlati, trasmessa dal ministro della Salute Giulia Grillo alle Camere il 29 aprile 2019. consumatori a rischio, minori e over 65 i più ...

Salute : malattie reumatiche autoimmuni per 3 - 5 milioni di italiane - Open day Onda : Per la Festa della mamma torna l’(H)Open day che Onda, Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con un pesante impatto sulla qualità della vita, la Salute riproduttiva e la pianificazione familiare. Il 10 maggio, gli ospedali del network Onda ...

Salute - l’esperto : “Mal di schiena per l’80% degli italiani - aumenta quello da stress” : Non solo discopatie e artrosi. “L’80% delle persone nel corso della vita ha un attacco di mal di schiena. Ma il mal di schiena non è una diagnosi, è un sintomo: il dolore può essere causato da problemi diversi, come ad esempio aneurisma dell’aorta, alcuni tumori o problemi addominali, e persino patologie ginecologiche. C’è poi il mal di schiena da stress, un problema in aumento in questi anni, specie nella popolazione ...

Vaccini - convengono e non solo alla Salute : in Italia la prevenzione farebbe risparmiare 440 milioni di euro : Nel panorama sempre molto dibattuto dei Vaccini, si prospetta un altro punto di vista, quello economico. Infatti vaccinarsi converrebbe e non solo alla salute. Per ogni euro investito in vaccinazione ne tornerebbero 2,50 in termini di gettito fiscale e 20 in termini di risparmi previdenziali. E’ quanto calcola ALTEMS – Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari – in occasione del convegno “Vaccinarsì consapevolmente… ...

Alimentazione : Censis - per 67% italiani futuro e' piu' Salute che gourmet : Per il 77,3% degli italiani la scienza e le nuove tecnologie sono una risorsa per la sicurezza, la qualita' e l'impatto positivo sulla salute dei cibi. Il giudizio favorevole resta alto per ogni ...

Alimentazione - Censis : per il 67% degli italiani il futuro è più Salute che gourmet : Più salutismo, meno gourmet. In un Paese che invecchia rapidamente, cresce l’attenzione per la prevenzione delle malattie tramite la buona Alimentazione. Per il 66,7% degli italiani in futuro l’attenzione delle persone sarà rivolta sempre di più all’impatto dei cibi sulla salute e meno al gusto. Il salutismo diventa la frontiera più avanzata dello stile alimentare italiano. E’ questo uno dei risultati della ricerca del ...

Berlusconi - la paura per la Salute e le confessioni : "Non posso fermarmi : la Cina è un pericolo per l'Italia" : "Ho accettato anche questa prova affidandomi a Dio e alla professionalità straordinaria del professor Zangrillo, del professor Rosati e dei loro collaboratori". Così Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere della Sera. "Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura – racconta l'ex premier -. In momenti come quelli che ho passato la fede è davvero preziosa".

Salute - esperto : con gli sbalzi del meteo “malanni per 200mila italiani” : Gli sbalzi del meteo delle ultime settimane hanno alimentato i virus parainfluenzali: “Il risultato è che circa 150-200 mila italiani a settimana si trovano a fare i conti con raffreddore, mal di gola ma soprattutto problemi gastrointestinali, caratterizzati da crampi addominali, diarrea, vomito e talvolta qualche linea di febbre“, spiega all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. ...

Salute : migliaia di italiani affetti da disfunzioni delle valvole cardiache : migliaia di italiani sono affetti da disfunzioni delle valvole cardiache e non hanno accesso a terapie innovative, a causa della frammentazione regionale del Servizio Sanitario Nazionale e delle diverse politiche sanitarie, che non favoriscono adeguata applicazione delle linee guida. Nonostante i progressi scientifici e tecnologici nel campo dell’interventistica cardiovascolare, alla TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), procedura ...

Salute - l’allarme dei podologi : problemi ai piedi per il 50% degli italiani : In Italia non si fa prevenzione sulle patologie del piede, che ormai riguardano un italiano su due: l’allarme viene da Napoli, dove si è tenuto il congresso internazionale di podologia e podiatria sul tema “Piede complicato da patologie croniche”, a cui hanno partecipato specialisti provenienti da tutto il mondo. Le patologie del piede come le artriti remautoidi, le ulcere, le neuropatia, le vasculopatie, o le deformità ...