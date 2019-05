Roma | Rosella Sensi si schiera al fianco di De Rossi dopo il mancato rinnovo

sportfair

(Di giovedì 16 maggio 2019)ha parlato dell’addio al club giallorosso di capitan De: con la sua famiglia in sella sarebbe andata diversamente “Non conosco i motivi per cui laha deciso di non prolungare il contratto di Daniele, io glielo avrei rinnovato“. Lo dice l’ex presidente della, all’indomani della decisione della società giallorossa di non rinnovare il contratto al capitano, Daniele De, che scade al termine di questa stagione. “Provo una tristezza enorme perché va via un simbolo -aggiunge laall’Adnkronos-. Bisogna pensare anche ai valori e non solo agli interessi economici. Auguro a Daniele di ritrovare la serenità e di fare la scelta migliore per il suo futuro che non so quale sarà ma non riesco a immaginarmelo con la maglia di un’altra squadra in Italia“. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

