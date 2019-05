Roma | la contestazione dei tifosi arriva fino a Londra | “Baldini verme” FOTO

calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Che igiallorossi non avessero preso bene la decisione delladi “mandare via” De Rossi è cosa nota. Che lapotesserealla, però, nessuno lo immaginava. Ma è accaduto. Da una capitale, quella italiana, all’altra, quella inglese, città che tra l’altro vedrà tre squadre in finale tra Champions ed Europa League. Maè anche la sede in cui risiede il consulente del presidente Pallotta, Franco Baldini, per inisti il principale protagonista delle scelte errate fatte dalla società capitolina nell’ultimo periodo. E così, in città è comparso uno striscione di protesta: “Prima Totti poi DDR, Baldini verme”. Firmato “”, ovvero idellache vivono oltremanica. In, si può vedere Ladeigiallorossi nei confronti dellaper la decisione di ...

