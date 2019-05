Roma | 65 indagati di Casapound e Forza Nuova per disordini contro rom

Dure proteste antirom a Roma - indagati oltre 60 membri di CasaPound e Forza Nuova : La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati oltre 60 persone appartenenti ai movimenti di estrema destra CasaPound e Forza Nuova nell'ambito delle indagini sulle proteste anti-nomadi e sui disordini scoppiati a Casal Bruciato e Torre Maura

Roma - Salvini : "Raggi inadeguata". La Sindaca : "Indagati in Lega e Pd - ma parlano di me” : "Non è più adeguata a fare il sindaco di Roma non per eventuali ilLegalità. Però se il sindaco della città più importante d'Italia dice 'i Romani vedono la merda' e 'la città è fuori controllo' è un giudizio politico il mio, non sei in grado di fare il sindaco". Questo il commento di Matteo Salvini dopo le notizie trapelate attraverso l'inchiesta della redazione de L'Espresso, entrata in possesso di un nuovo esposto inviato in Procura da ...

Stefano Cucchi - la procura di Roma chiede il processo per gli otto carabinieri indagati per il depistaggio : Falso, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia. La procura di Roma ha chiesto,a vario titolo, il rinvio a giudizio per gli otto carabinieri indagati nell’inchiesta sul depistaggio innescato dopo la morte di Stefano Cucchi. Sollecitato il processo tra gli altri per il generale Alessandro Casarsa, all’epoca dei fatti capo del Gruppo Roma, e per il colonnello Lorenzo Sabatino, già capo del Nucleo operativo di Roma. L’inchiesta era ...

Roma - oli sversati abusivamente : indagati quattro netturbini : Tracce oleose che per percolato hanno inquinato l'intera area intorno alla fontanella di via Olanda via della XVII Olimpiade, al Villaggio Olimpico. E' l'allarmante responso letterale...