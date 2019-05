Riecco la Sea Watch Salvini | Stiano al largo

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Fausto Biloslavo La Ong recupera nelle acque libiche 65 migranti. L'aereo di ricognizione era partito da Lampedusa Il gommone con 65 migranti recuperati ieri da Sea3 aldella Libia è stato avvistato dall'aereo di ricognizione di una Ong francese. Questa volta il Colibrì di Pilotes Volontaires, che collabora con i talebani dell'accoglienza tedeschi schierati in mare, non è decollato da Malta. Il velivolo è partito da Lampedusa rendendo ancora più clamoroso l'ennesimo braccio di ferro fra Ong recupera migranti e il ministro dell'Interno Matteo. La conferma arriva da una fonte de il Giornale in prima linea nel contrasto dell'immigrazione clandestina. Alle 17.30 di ieri, i tedeschi della Organizzazione governativa Sea, hanno annunciato via twitter di avere «soccorso 65 persone da un gommone a 30 miglia (60 km circa) dalle coste libiche, avvistato da ...