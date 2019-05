optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019)retramite? Finalmente è possibile, grazie ad un accordo stretto tra la società e viacash, un'infrastruttura indipendente che permette di effettuare prelievi e depositi presso le casse di alcuni supermercati, attraverso un pratico codice e barre.viaggia alla velocità di circa 2000 iscritti al giorno, per un totale di 700 mila e rotte persone che già la utilizzano.Ricordiamo che si sta parlando di un sistema di light banking provvista di conto,fisica ed una mobile app molto semplice ed intuitiva, che si potevare fino a poco tempo fa solo tramite bonifico,di credito oppure accredito del proprio stipendio. Le cose sono, però, cambiate, tanto da arrivare aretramite. Come? Non si dovrà fare altro che recarsi presso la cassa di un supermercato aderente (potrete risalirci direttamente dall'applicazione grazie ...

OptiMagazine : Ricarica #HYPE anche in contanti: l'ultima novità della carta - iBukk : #hype già al top nel servizio card implementa il modo di ricarica anche per contanti #viacadh #pam #sella - zazoomnews : HYPE si ricarica anche in contanti al supermercato con “Lo sportello di deposito diffuso” - #ricarica #anche… -