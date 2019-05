Raro leopardo nebuloso ucciso in Malesia | i bracconieri sghignazzano mostrando il corpo

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Due persone sono state fotografate sghignazzanti mentre tenevano ildi unin. Le foto, scattate nella città di Tampin, nella parte occidentale del Paese, sono state spudoratamente pubblicate su Facebook. La gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo contiene le immagini che mostrano i due sorridenti mentre sollevano l’animale, mentre ne tengono la testa insanguinata e mentre lo portano sulle spalle. Il, che deve il suo nome alle “nuvole” presenti sul suo, è noto per il suo pelo caratteristico. Si trova ine in altre zone del Sud-Est Asiatico. Si tratta di una specie estremamente rara, con un numero totale stimato in soli 10.000 esemplari in tutto il mondo. La loro popolazione è in declino a causa deiche li cacciano per la loro pelliccia e per le ossa nel commercio della medicina tradizionale. ...