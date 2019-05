Pronostico Psg vs Dijon | Ligue 1 | 18 maggio 2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 16 maggio 2019) La1 si avvia alla conclusione anche quest’anno e alla fine di una stagione molto emozionante e imprevedibile, nonostante il dominio incontrastato del Psg, che ha vinto anche quest’anno lo scudetto e senza particolari problemi.La squadra di Tuchel ha dominato in campionato e non ha mai dato l’impressione di poter avere avversarie credibili o di poter rischiare di essere rimontata dopo l’anno.Ma nonostante il dominio in campionato, la stagione dei parigini non è stata considerata positiva nè dai tifosi e nè dalla dirigenza e il motivo è molto semplice:l’uscita prematura dalla Champions League per opera del Manchester United, arrivata in maniera sciagurata e con una sconfitta casalinga.Ma ormai i parigini vogliono concentrarsi sulla fine della stagione e vorranno chiudere al meglio nelle ultime due partite controe Reims!Il primo dei 2 match ...

ore_il : Pronostico Angers-Psg Ligue1 Sabato 11 Maggio -