Pronostico FC Porto vs Sporting Lisbona | Primeira Liga 18-05-2019 e Formazioni

Pronostico e info Italia-Portogallo - Europeo under-17 - 13-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Portogallo, lunedì 13 maggio 2019Pronostico//Italia// Portogallo// Under 17// La netta vittoria contro l’Islanda lancia il Portogallo ai quarti di finale dell’Europeo, a cui accede come seconda del Girone C. Ad attenderla, come avevamo d’altronde anticipato già qui, ci sarebbe stata la prima qualificata nel Girone D. E indovinate un po’? Sono proprio gli azzurri!Come arrivano Italia e ...

Pronostico Nacional vs FC Porto - Primeira Liga 12-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 33^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Nacional-FC Porto, domenica 12 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Nacional-FC Porto, in programma domenica 12 maggio 2019. Il Porto va a Madeira per provare a vincere il campionato. Al momento i rivali del Benfica guidano la classifica con due punti di vantaggio e una vittoria metterebbe pressione alla squadra di ...

Pronostico FC Porto vs Desportivo Aves - Primeira Liga 04-05-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 32^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di FC Porto-Desportivo Aves, sabato 4 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita FC Porto-Desportivo Aves, in programma sabato 4 maggio 2019. Il Porto ha gettato al vento la vetta della classifica pareggiando nell’ultimo turno con il Rio Ave, mentre l’Aves è in serie positiva da due incontri. La miglior risposta ...

Pronostico Rio Ave vs FC Porto - Primeira Liga 26-04-2019 e Formazioni : Primeira Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Rio Ave-FC Porto, venerdì 26 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Rio Ave-FC Porto, in programma venerdì 26 aprile 2019. Arrivati alla trentunesima giornata del calendario di Primeira Liga spicca il testa a testa tra due rivali storiche del calcio Portoghese come Benfica e Porto. I primi, al momento, sono in testa ...

Pronostico Porto-Liverpool - non c’è alcun dubbio per i bookies sul passaggio del turno : Contro un Liverpool che va a mille sarà difficilissimo per il Porto ribaltare il risultato nel ritorno dei quarti di finale in Champions League. All’andata, giocata ad Anfield Road, finì 2-0 per i Reds, che tra tutte le competizioni hanno infilato sette vittorie consecutive. A fasi alterne, invece, i Dragoes nell’ultimo periodo: due vittorie, un pari e un ko nelle ultime quattro. Il verdetto degli analisti Microgame è ...

Pronostico Liverpool vs Porto - Champions League 09-04-2019 - Formazioni e Dati : Champions League 2018/2019, andata quarti di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Liverpool-Porto, martedì 9 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Liverpool-Porto, in programma martedì 9 aprile 2019. Il Liverpool ospita il Porto per la gara di andata dei quarti di Champions League. I Reds sono il club inglese che vanta il maggior numero di successi in questa competizione (5), ...

Champions League - anteprima Liverpool-Porto : il Pronostico è tutto per i Reds : Domani, martedì 9 aprile, si apre il tabellone dei quarti di finale Champions League con le prime due partite valide per l’andata, il derby inglese Tottenham-Manchester City e Liverpool-Porto con i Reds nel ruolo di grandi favoriti a conquistare la semifinale. I vice campioni d’Europa, infatti, in virtù di un sorteggio felice affronteranno quella che sulla carta appare l’avversaria più abbordabile del lotto. Sette le Champions in campo, alle ...

Pronostico Porto vs Boavista - 05-04-2019 - Formazioni e Info : Primeira Liga, 28^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Porto-Boavista, venerdì 5 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Porto-Boavista, in programma venerdì 5 aprile 2019. L’anticipo del massimo torneo Portoghese andrà in scena al ”Estadio Do Dragao”, dove i padroni di casa del Porto cercano i punti necessari per conquistare in solitaria la prima posizione ...

Portogallo-Serbia : probabili formazioni - quote e Pronostico : Portogallo-Serbia: probabili formazioni, quote e pronostico Lunedì 25 Marzo 2019 scenderanno in campo Portogallo e Serbia per la seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni ad Euro2020. La partita si giocherà alle ore 20:45 presso lo stadio Da Luz di Lisbona. Portogallo-Serbia: come arriva il Portogallo Il Portogallo è reduce dal pareggio della prima giornata ottenuto contro l’Ucraina, partita terminata 0-0. ...