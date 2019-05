Pronostici Meiji Yasuda J1 League | 17-18 maggio | consigli scommesse 12^ giornata

lanotiziasportiva

(Di giovedì 16 maggio 2019) J1: Tutti ivalevoli per la 12^(17-18) ed iper leDopo il ko con il Sendai è tempo di riflessioni in casa Sanfrecce, viste le ormai 4 sconfitte di fila che hanno fatto sparire la vetta a 10 punti. Con il Sagan Tosu è importante non sbagliare.La prepotente risalita del Kawasaki passa dalla gara interna contro il Nagoya secondo; due ottimi attacchi e due difese solide, per un pronostico davvero difficile da andare a decifrare.Urawa-Shonan, anch’essa gara criptica per come le due squadre si sono comportate fin qui, chiude il venerdì di J1.Il Vissel Kobe continua la propria discesa, ed in casa Yokohama difficile che le cose cambino, il Jubilo Iwata si gioca uno scontro importante in ottica salvezza contro il Vegalta Sendai, mentre sempre nelle zone rosse lo Shimizu Pulse va ad affrontare uno strepitoso Oita a domicilio.Sta ...

