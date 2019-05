Primarie Dem | si candida anche sindaco di New York

Il sindaco di New York Bill de Blasio si è candidato alle Primarie del Partito Democratico statunitense : Il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020. La candidatura di de Blasio, che è sindaco di New York dal 2014, si aggiunge a quelle

Il senatore Michael Bennet ha annunciato di volersi candidare alla presidenza degli Stati Uniti : sarà il 22esimo partecipante alle Primarie dei Democratici : Il senatore Michael Bennet ha annunciato di voler partecipare alle primarie dei Democratici per scegliere il candidato che sfiderà il presidente Donald Trump alle elezioni politiche del 2020. Bennet è la 22esima persona ad annunciare la sua candidatura. Al momento

Elezioni Usa : Biden in corsa per le Primarie Democratiche - vola nei sondaggi : 'I valori fondamentali di questa nazione, la nostra posizione nel mondo, la nostra stessa democrazia, tutto ciò che ha reso l'America America e' in gioco. Ecco perché oggi sto annunciando la mia ...

Pete Buttigieg si è ufficialmente candidato alle Primarie del Partito Democratico americano : Domenica Pete Buttigieg, sindaco di South Bend, nello stato americano dell’Indiana, si è ufficialmente candidato alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020. Buttigieg (si pronuncia “buttageg”, con entrambe le “g” morbide) ha 37 anni, è dichiaratamente omosessuale

Elezioni Usa 2020 - Primarie del Partito Democratico : i candidati in corsa I SKY Tg 24 - : Al via la campagna per le Primarie dei Democratici, per scegliere chi sfiderà Trump alle prossime Presidenziali. Ecco quali sono i candidati ufficiali più qualificati e gli indecisi che potrebbero ...

Le Primarie Dem negli Stati Uniti sanno tanto di mamma e disciplina : Di fianco a Kamala Harris, candidata alle primarie democratiche americane in vista delle presidenziali 2020, c’è sempre Maya, la sua sorellina, come dice lei. Sempre. Hanno tre anni di differenza, Maya, avvocato, attivista, commentatrice politica dell’Msnbc, ha lavorato come consigliera politica nel

Tim Ryan si è candidato alle Primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020 : Il deputato statunitense Tim Ryan si è candidato alle primarie del Partito Democratico in vista delle elezioni presidenziali del 2020: i candidati Democratici alle primarie sono diventati quindi 17. Ryan ha 45 anni ed è al Congresso dal 2003, dov’è